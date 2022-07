BC Virtus uit Werkendam en BC Waldric uit Woudrichem gaan samen verder onder één vlag.

9 jul, 11:59

WERKENDAM/WOUDRICHEM • De leden van BC Waldric uit Woudrichem worden per aankomend seizoen overgeschreven naar BC Virtus uit Werkendam. De twee basketbalclubs, die in het verleden nog rivalen van elkaar waren, hopen op deze manier de krachten te bundelen en een gezond verenigingsleven te waarborgen. De clubs gaan verder onder de naam van BC Virtus, maar het logo met de ‘meuzik’ en de tenues zullen aan verandering onderworpen worden.

Een paar jaar geleden was een dergelijke samenwerking tussen beide basketbalverenigingen moeilijk voor te stellen vertelt de 28-jarige Fleur van Bavel, die in Dames 1 van Waldric speelt en bestuurslid is. “Of het haat en nijd was tussen Waldric en Virtus weet ik niet,” zegt Fleur, “maar in de onderlinge potjes klapten we er wel op. Die wedstrijden trokken volle zalen. Nu merk je dat de teams die overgebleven zijn elkaar steeds beter kennen en meer aanvullen, dan dat we concurrenten van elkaar zijn. Het huidige bestuur en de oprichters denken beide dat deze samenwerking met Virtus een noodzakelijke stap en iets goeds voor Altena is.”

Met de samenwerking hopen beide verenigingen namelijk het basketbal in Altena weer op de kaart te zetten. Dit lijkt hard nodig, want zowel Virtus als Waldric heeft te maken met een teruglopend ledenaantal. Waar Virtus voornamelijk een sterke herenlijn heeft, staat Waldric juist bekend om haar sterke dameslijn. De stap om een samenwerking aan te gaan, lijkt dan ook logisch.

“Door de coronapandemie kwam de aanwas van nieuwe leden grotendeels stil te liggen”, vertelt de eveneens 28-jarige Ton Visser. Hij speelt sinds zijn zesde bij de Werkendamse basketbalvereniging en is één van de oudste spelers én aanvoerder in Heren 1. Afgelopen seizoen konden de Werkendammers maar zes teams op de been brengen. “We hebben op verschillende manieren geprobeerd om nieuwe leden te werven, bijvoorbeeld door bestaande leden vrienden of vriendinnen mee te laten nemen. Helaas zie je echter dat veel spelers rond hun zestiende niet meer zoveel zin hebben om te spelen en liever met vrienden op stap gaan.” Bij Waldric is de situatie vergelijkbaar, geeft Fleur te kennen.

Doordat er bij de individuele clubs niet altijd meer aansluiting is tussen jeugdteams voor jongere en oudere kinderen en omdat verenigingstaken vaak door dezelfde personen uitgevoerd moeten worden, verdween het plezier ook enigszins. De samenwerking tussen de clubs moet dit plezier weer volledig terug gaan brengen. “We willen samen iets nieuws uitstralen en een blok vormen”, zegt Fleur.

Gaten tussen leeftijdscategorieën worden opgevuld, de onderlinge strijd moet terugkeren en het verenigingsleven weer gaan borrelen, waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. De basketbalclub kan overigens altijd extra vrijwilligers gebruiken en mensen die op bestuurlijk niveau willen bijdragen mogen zich ook altijd aanmelden.

De wedstrijden van de basketbalteams blijft men spelen in sporthal De Crosser in Werkendam. Hier zullen ook de meeste trainingen plaatsvinden. De keuze om de verenigingsactiviteiten zoveel mogelijk op één locatie te laten plaatsvinden, is een bewuste. “Het is niet praktisch om voor één of twee wedstrijden alles in Het Rondeel op te zetten en daarna weer af te moeten breken. Daarnaast is het ook leuker om van ‘s ochtends tot ‘s avonds leven te hebben in De Crosser”, stelt Fleur, die daarmee ook hoopt op een volle zaal.

“Als De Crosser vol zit, is de sfeer super”, vult Ton aan. “Als speler krijg je daar een hoop energie van en ik ben van mening dat het ook weer gaat lukken om de zaal vol te krijgen.” In De Crosser zullen volgend seizoen twee teams te zien zijn die op hoog niveau acteren. Zowel Heren 1 als Dames 1 hebben zich ingeschreven voor de tweede divisie, het vierde niveau van Nederland.

Dames 1 van Waldric promoveerde in 2020 nog naar de eerste divisie, maar koos er later bewust voor om zich weer in te laten schrijven in de tweede divisie. “Het is leuker om in de top-3 mee te draaien, dan om genadeloos afgedroogd te worden”, stelt Fleur, die ook een probleem benoemt waar de dames tegenaan lopen. “We komen nog meiden tekort, dus nieuwe leden zijn erg welkom.” Een ieder die zich graag wil aanmelden als lid, kan dit doen via www.bcvirtus.nl. Hier kun je jezelf ook aanmelden voor een proeftraining.

BC Waldric blijft bestaan

Hoewel de leden van Waldric onder de naam van Virtus verder zullen gaan, gaat BC Waldric niet volledig verloren. De naam zal blijven bestaan als onderdeel van Virtus. “De vereniging blijft op papier bestaan als recreantenvereniging en zal ook in de communicatie terugkomen”, aldus Fleur. Zo staan BC Virtus en BC Waldric samen voor een nieuw begin.