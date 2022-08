Tweezijdig ongeval Buitenkade Hank

6 aug, 19:46

112 216 keer gelezen

HANK • Twee auto’s zijn zaterdag omstreeks 17:30 uur tegen elkaar gebotst op de Buitenkade in Hank.



Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht. Vermoedelijk heeft een bestuurder de binnenbocht genomen en daardoor in botsing gekomen met de tegemoetkomende auto.



Eén auto is daarbij bijna in de sloot terecht gekomen. De inzittenden konden zelf uit de auto komen. De ambulance heeft één inzittende meegenomen naar het ziekenhuis.



Doordat de auto in de sloot dreigde te vallen heeft de brandweer deze samen met de politie weer op de weg getrokken. Een berger zal de auto’s ophalen en meenemen.