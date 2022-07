Zeer grote brand treft bedrijfsverzamelgebouw in Beesd; NL-Alert ook in Altena

De vlammen sloegen metershoog uit het dak van het bedrijfspand -volgens de Veiligheidsregio een bedrijfsverzamelgebouw- en volgens de politie bestaat er gevaar voor explosies. Inmiddels is opgeschaald naar een zeer grote brand.

Er werden drie hoogwerkers en 150 brandweerlieden ingezet om de brand te bestrijden. In het gebouw dat in brand stond zou ook een bedrijf met automaterialen zijn gevestigd. De brandweer heeft het naastgelegen pand van veevoerhandel Van Beekhuizen kunnen behouden.

De grote zwarte, rookwolken die bij de brand vrijkomen waren in de wijde omgeving goed zichtbaar. Het advies aan de omgeving is om ramen en deuren gesloten te houden. Hiertoe werd in de wijde omtrek een NL Alert verstuurd.

Als gevolg van de brand werd een deel van de A2, tussen Culemborg en Geldermalsen, tijdelijk afgesloten. De brandweer was ook na middernacht nog lange tijd bezig met nablussen.

Rond 01:30 werd het sein 'brand meester gegeven. Het nablussen zal nog urenlang duren.







Bij de zeer grote brand #Industrieweg te #Beesd @WestBetuwe zijn metingen verricht. Hier zijn geen verhogende concentratie gemeten. Let op! Rook is altijd schadelijk. De verwachting is dat de rook het komende uur gaat toenemen. 1/2 — Veiligheidsregio GZ (@CrisisGLZ) July 28, 2022

#Beesd: De rook trekt globaal richting Leerdam. Meetploegen zullen ter plaatse metingen uitvoeren op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Blijf uit de rook en geef hulpdiensten de ruimte! pic.twitter.com/N5NunYk5vK — 112-Glasstad.nl (@112Glasstadnl) July 28, 2022

Ook in andere delen van @5heerenlanden is er rookoverlast. Inmiddels is er binnen grote ring een NL-Alert verzonden. https://t.co/gHcTOt7jUc — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) July 28, 2022

Er is op dit moment een zeer grote brand in Beesd. Ook onze brandweer assisteert.

Veel rookontwikkeling, richting Leerdam. Er worden op dit moment metingen uitgevoerd. Blijf uit de rook! Ruik je het in huis: sluit deuren en ramen.

(?? @112Glasstadnl) pic.twitter.com/3oCekwAzHY — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) July 28, 2022

Doordat de rook toeneemt vanwege de blussing is het mogelijk dat er stankoverlast (plastic achtige lucht) wordt ervaren. Het advies blijft sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. — Veiligheidsregio GZ (@CrisisGLZ) July 28, 2022