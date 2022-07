update

Motorrijder zwaargewond na ongeval op de Bruningsstraat in Werkendam

19 jul, 11:58

112 2.413 keer gelezen

WERKENDAM • Op de Bruningsstraat in Werkendam is omstreeks 11.00 uur een ernstig ongeval gebeurt, tussen een motorrijder en bestelbus. Hierbij is de motorrijder zwaargewond geraakt.