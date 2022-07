Tractor uitgebrand in Uitwijk, rookpluimen tot in de verre omtrek zichtbaar

18 jul, 22:57

UITWIJK • Een tractor is maandagavond helemaal afgebrand. De tractor stond op een veld langs de Heulstraat in Uitwijk. Het vuur brak omstreeks 19.45 uur uit.

De brand begon met een smeulend kabeltje. Doordat er geen water voor handen was breidde het vuur snel uit. Daarop is de brandweer gebeld. Doordat de tractor een eind van de weg af stond was het moeilijk om water bij de tractor te krijgen.



Toen dat eenmaal was gelukt was het vuur snel gedoofd. Van de tractor is weinig meer over. De rookwolken waren tot in de verre omtrek zichtbaar.