Almbouw opent nieuwe bedrijfsruimte: ‘Afgelopen jaren te druk gehad om aan nieuwbouw te beginnen’

GIESSEN • Bij Almbouw werden onlangs de deuren geopend voor de officiële opening van het nieuwe bedrijfsgebouw. In een tot luxe ontvangstruimte omgetoverde bedrijfshal keken genodigden, waaronder veel klanten, leveranciers en onderaannemers verrast rond.

In zijn openingsspeech stond eigenaar René Mooy, voormalig huisschilder, stil bij de wijze waarop hij het 28-jarige Almbouw had overgenomen van Hans Schippers. Sinds 2007 heeft René Mooy Almbouw in eigendom. Vrijdagmiddag knipten zijn zoon Ref en zijn vader symbolisch het lint door, waarmee het ultramoderne nieuwe bedrijf officieel werd geopend. De champagne vloeide rijkelijk.

Goede gevulde werkportefeuille

Inmiddels zijn 42 uiterst betrokken werknemers dagelijks aan het werk voor Almbouw. “Dat is mijn kapitaal en als ik van de gelegenheid gebruik mag maken, vraag ik vakmensen die in een plezierige omgeving willen werken, contact met ons op te nemen. Wij hebben een goed gevulde werkportefeuille en groot voordeel is dat vrijwel al onze projecten hier in de gemeente Altena zijn.”

Razendsnel

De grond was al sinds 2019 aangekocht. “Wij hebben het in de afgelopen jaren te druk gehad om aan onze eigen nieuwbouw te beginnen”, blikte René Mooy terug. Na een indrukwekkende bouwperiode van slechts zeven maanden was het moment opeens daar: het nieuwe pand van Almbouw was volledig voltooid. Met de eerste paal die half maart 2023 de grond werd ingeslagen en slechts een maand bouwvak tussendoor, ging het razendsnel.

Het bouwen van een nieuw bedrijfspand is een complexe onderneming. René Mooy begon ruim van tevoren met het zorgvuldig plannen van elk detail. “Het is belangrijk vooraf te weten wat je wilt gaan doen, hoeveel ruimte je nodig hebt en hoe je die wilt gaan invullen. De ontwerpfase was dus cruciaal. Na het definitieve ontwerp zijn wij gaan plannen en een goede werkvolgorde gaan bepalen. Als je dat niet doet, dan loop je geheid tegen dingen aan. Toen de planning eenmaal rond was, zijn we begonnen met bouwen.”

Krachtige uitstraling

Mooij geeft aan dat er inhoudelijk weinig zal veranderen, maar met deze bedrijfsruimte met een professionele en krachtige uitstraling is Almbouw wel klaar voor de toekomst. Men deinst niet terug voor grote projecten zonder de kleine opdrachtgever uit het oog te verliezen. De lijnen blijven kort en de afspraken zijn helder. Flexibel en daadkrachtig.

Inspiratiecentrum

Het is geen doorsnee bedrijfsgebouw geworden. Mooy spreekt liever van een inspiratiecentrum. Hij laat bij een rondleiding zien dat in zijn nieuwe omgeving alle nieuwe technieken zijn gebruikt. Hij stond er niet alleen voor. Partners en medewerkers hebben op verschillende manieren bijgedragen aan het succes van het project.

“Samen met de architect heb ik de buitenkant van het pand getekend en met een binnenhuisarchitect hebben we het interieur ontworpen. Je wilt niet alles uit handen geven, maar wel profiteren van hun kennis en kunde. Dingen die ik graag wilde of mooi vond hebben we toegevoegd of veranderd. Tijdens de bouw heb ik altijd een oogje in het zeil gehouden.”

Vol gas door

Almbouw kan nu vol gas door. Een middelgroot bouwbedrijf. Zij kunnen werken in een omgeving waar stikstof nauwelijks een rol speelt.

Mooy: “Wij prijzen ons heel gelukkig dat hier in Altena gewoon doorgebouwd kan worden. Daarnaast hebben wij een breed klantenbestand. Niet voor niets leg ik steeds de nadruk op samenwerken en vooral bouwen en onderhouden. Alleen kom je een eind, maar samen kom je verder. Dat is de kracht van Almbouw. Alles zit in de slogan die ik zo nadrukkelijk in mijn speech heb herhaald. Nog maar eens: samen bouwen en onderhouden. Dit alles is levendig beschreven in een boek waarin het bedrijf Almbouw en de nieuwbouw in deze tijdgeest is vastgelegd.”