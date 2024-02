advertorial

Post covid onderzoek bij Finesse Medical Center: proefpersonen gezocht

Vanuit heel Nederland komen mensen naar Finesse Medical Center in Woerden. De kliniek van Cor Kok richt zich op allerhande medische aandoeningen. Sinds kort richt Kok zich ook op het verlichten van post covid klachten; hij start binnenkort een trial en zoekt proefpersonen. “Mensen die na corona nog lang klachten houden, kunnen zich bij ons melden.”

“Long covid, of de internationale term post covid, is een stille pandemie”, vertelt Kok. “In Nederland gebeurt heel weinig op het gebied van post covid. In het buitenland, met name in Duitsland, zijn ze veel verder op het gebied van post covid onderzoek en behandeling. Wij hebben veel contacten daar, bezoeken congressen en vergaren heel veel kennis over het verlichten van post covid klachten.”

Wat is long covid oftewel post covid?

Na een covid-infectie of na vaccinatie blijven sommige mensen kampen met allerlei klachten. De post covid symptomen zijn o.a. chronische vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, slapeloosheid, ontstekingen en bloedstollingsstoornissen.

Post covid behandeling testen

“We lopen niet over één nacht ijs. We brengen alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken over post-covid bij elkaar”, vervolgt Kok. “Hieruit zijn een aantal behandelmethoden gerold. Post covid is een heel complex probleem, daarom is het ook niet makkelijk om één goede behandelmethode te vinden. We hebben nu vier opties voor post-covid behandelingen. Daarom beginnen we een trial. We willen testen welke therapie het beste werkt en zoeken proefpersonen.”

“De mensen doen vrijwillig mee aan ons onderzoek naar long covid behandeling. Wij vragen een eenmalige bijdrage van 500 euro. Een postcovidbehandeling van drie maanden kost normaal tussen de 3.500 en 4.500 euro. Met een twintigtal proefpersonen gaan we de trial doen. We werken zonder subsidie, ik investeer zelf zo’n 80.000 euro in het onderzoek. Maar uit de trial moet blijken we wel heel veel kunnen betekenen voor mensen met long covid klachten.”

Symptomen post covid in kaart gebracht

De verpleegkundigen bij Finesse Medical Center verrichten al allerlei gezondheidsonderzoeken. Ze testen bijvoorbeeld bloed of ontlasting. Deze kennis wordt ook ingezet bij deze trial. Kok: “Post covid wordt veroorzaakt door een aantal dingen. Het coronavirus zelf natuurlijk, maar ook vaccinaties hebben er invloed op. Dat wil eigenlijk niemand horen. Daarnaast zijn er drie dingen die we geconstateerd hebben: 1. de darmfunctie is ernstig verstoord, 2. latente virussen, zoals Pfeiffer of Lyme, worden weer actief en 3. de mitochondriën functioneren minder. Dat zijn de energiecellen in de cel zelf; mitochondriën leveren in feite je energie.”

Hoop op één of twee post-covid behandelingen

“Er zijn ongeveer een half miljoen covid-patiënten die in meer of mindere mate klachten hebben. Ik zie de wanhoop van de mensen. Lange tijd werd gezegd dat het tussen hun oren zat. Ik hoop dat we kunnen komen tot één of twee goede behandelingen.”

Meer informatie over de trial en het aanmeldformulier is te vinden op de website: finessemedicalcenter.nl