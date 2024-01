Miriam Visser opent nieuwe praktijk in Giessen voor mensen met beperking

zo 28 jan 2024, 13:29

GIESSEN • Een gezellige groep van ruim dertig mensen verzamelde zich vorige week zaterdag voor de feestelijke opening van de nieuwe praktijk van Miriam Visser: Puur Mir.

Deze praktijk biedt kleinschalige persoonlijke begeleiding aan mensen met een beperking en is gevestigd op Industrieweg 30B in Giessen.

Miriam knipte samen met haar cliënten Amy en Jeffrey het lint door voor de opening. Dit werd een bijzonder moment, vooral omdat Amy, die normaal gesproken wat moeite heeft met knippen, dit keer vol enthousiasme te werk ging.

Droom waarmaken

Miriam begon haar onderneming in december 2020 in een gezellige ruimte van 35m², waar ze begeleiding bood aan mensen met een beperking en massages gaf. Vorig jaar maart kreeg ze de kans om te verhuizen naar een ruimte die maar liefst drie keer zo groot is.

“Meteen begonnen de ideeën te borrelen over wat ik met deze grote ruimte kon gaan doen”, vertelt Miriam. “Eindelijk kon ik mijn droom waarmaken: kleinschalige persoonlijke begeleiding bieden aan mensen met een beperking.”

Veel hulp tijdens renovatie

De renovatie van de ruimte was een grote klus die bijna drie maanden in beslag nam. Bert de Waal, de eigenaar van het pand, heeft Miriam geholpen door een compleet nieuwe vloer te leggen.

W&E Schilderwerken voorzag de ruimte van een frisse verflaag, en samen met haar goede vriend Hugo van Steen bouwde Miriam een complete keuken in, werden werktafels gemaakt, en werd er zelfs een snoezel- en rustruimte gecreëerd.

Voor wie is praktijk Puur Mir?

Miriam legt uit voor wie praktijk Puur Mir bedoeld is: “Je past bij Puur Mir als je leeft met een (lichte) verstandelijke beperking, als je lichaam niet doet wat jij wilt, als je leeft met kenmerken van Autisme Spectrum Stoornis, of als je klaargestoomd wilt worden om zelfstandig (al dan niet begeleid) te gaan wonen.”

Meer informatie over praktijk Puur Mir is te vinden op www.puurmir.nl of telefonisch via 06-30377261.