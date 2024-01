UNICEF ontvangt cheque van bijna 20.000 euro tijdens nieuwjaarsreceptie Oerlemans Plastics

ma 15 jan 2024, 16:32

GIESSEN • Bij Oerlemans Plastics in Giessen werd afgelopen weekend tijdens de nieuwjaarsreceptie een cheque van 19.855 euro overhandigd aan UNICEF.

Dit bedrag is ingezameld door de OPACKGROUP, waarvan Oerlemans Plastics een dochterbedrijf is, en helpt UNICEF om kinderen in Ivoorkust onderwijs te bieden via het project ‘Plastic Bricks’. Door plastic te recyclen worden bouwstenen voor klaslokalen gemaakt.

Meer kinderen naar school

“We zijn superblij met de bijdrage van de OPACKGROUP”, aldus Jan Marijnissen van UNICEF Nederland. “Dankzij de steun van Nederlandse bedrijven zoals deze verpakkingsproducent zorgen we ervoor dat meer kinderen in Ivoorkust naar school kunnen, en dat tegelijk andere problemen in het land worden aangepakt.”

Enorm afvalprobleem

Het project Plastic Bricks stimuleert niet alleen onderwijs voor meer kinderen in Ivoorkust. Er wordt ook gewerkt aan een beter milieu. Ivoorkust heeft namelijk een enorm afvalprobleem. Hoofdstad Abidjan produceert elke dag 288.000 kilo plastic afval. UNICEF laat een deel hiervan recyclen tot plastic bouwstenen, waarmee schoollokalen worden gebouwd.

Op dit moment gaan er 1,6 miljoen kinderen in Ivoorkust niet naar school. Dankzij de bijdrage van de OPACKGROUP kunnen meer kinderen onderwijs volgen.

‘Ontwikkeling kinderen essentieel’

“De donatie is eigenlijk een logische keuze”, legt eigenaar Joan Hanegraaf uit. “Wij zijn een maatschappelijk betrokken bedrijf, met een duurzaam DNA. Als wij over duurzaamheid spreken – dan willen we IMPACT maken, met focus op: Innovatie, Medewerkers, Partners, Ambassadeurschap, Climate impact en Transparantie.”

“Door ons naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van onze grootste dochter Oerlemans Plastics aan UNICEF te verbinden, koppelen we onze kernwaarden aan deze grote organisatie die op mondiale schaal kinderen hulp geeft. Als werkgever vinden wij de ontwikkeling van kinderen essentieel.”

Twee volledig nieuwe klaslokalen

“Als kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen, kunnen ze de wereld een beetje beter maken. Met onze bijdrage kan UNICEF bijvoorbeeld twee volledig nieuwe klaslokalen van plastic bouwstenen neerzetten. We hebben dit bedrag met onze collega’s, klanten en leveranciers ingezameld, zodat we samen IMPACT kunnen maken bij dit project. De Plastic Bricks stenen zelf sluiten nauw aan bij onze business definitie om materialen zo veel mogelijk te recyclen en te hergebruiken.”