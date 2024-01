Floor de Groot draagt directie Kontakt Mediapartners over aan Rick den Besten, Simon Gijsbers en Annie Molenaar

do 4 jan 2024

GOUDRIAAN/REGIO • Floor de Groot draagt na ruim veertig jaar de directievoering van Kontakt Mediapartners over.

Floor de Groot is de eerste om het toe te geven: het is niet makkelijk om de uitgeverij waar hij ruim veertig jaar geleden mee van start ging, los te laten.

“Het voelt alsof ik echt wat kwijtraak”, knikt hij. “Maar ik ben nu 75. Dit is een goed moment om het uit handen te geven. Wat het eenvoudiger maakt, is dat de dagelijkse leiding in handen komt van medewerkers met wie ik heel vertrouwd ben. Zij hebben hetzelfde DNA als ik en zullen de koers, de journalistieke hoge kwaliteit en de werkwijze van Kontakt Mediapartners zorgvuldig bewaken. Dat scheelt enorm.”

Zin in

Rick den Besten, Annie Molenaar en Simon Gijsbers, die reeds het managementteam vormden, nemen de directietaken van de Goudriaanse ondernemer over. Het is wat hen betreft geen abrupte overgang, maar veel meer de afronding van een al jaren lopend proces.

“Het leidinggeven aan de uitgeverij berustte voor een groot deel al bij ons, al was Floor er nog wel bij betrokken. Maar nu gaan we ook echt de verantwoording dragen. Eén keer per kwartaal zullen we uitvoerig overleg hebben met Floor en zijn zoon Anton. Wij hebben er zin in: we werken al jarenlang met veel plezier voor dit mooie bedrijf en gaan deze uitdaging graag aan.”

Multimediaal

In 1980 ploft in een deel van de Alblasserwaard de eerste editie van Het Kontakt op de mat. Floor de Groot breidt daarmee zijn drukkerij in Goudriaan uit met een uitgeverij. Ruim vier decennia later zijn er dertien titels van Het Kontakt, verschijnend van Tiel tot en met Alblasserdam en van Gouda tot en met het noorden van Brabant.

“Maar dat is zeker niet het enige”, benadrukt Floor de Groot. “Als multimediaal bedrijf voorzien we onze klanten van alle mogelijke producten; van visitekaartjes tot magazines en van video’s tot compleet nieuwe huisstijlen.”

Bereik

De drie directieleden zullen de koers van het verbreden van het aanbod verder voortzetten. Op papier én digitaal.

“De circa 350.000 kranten die we wekelijks in ons verspreidingsgebied bezorgen zijn en blijven heel belangrijk voor ons. We zijn in ons marktsegment één van de grotere uitgeverijen in Nederland, zeker als we kijken naar onze bereikcijfers. We investeren daarnaast voortdurend in onze websites, socialmediakanalen en apps om ons bereik digitaal te vergroten. Zo kunnen we ondernemers ook online een veel gelezen podium bieden. Daarin zijn we succesvol. Met jaarlijks ruim 40 miljoen weergaven op onze websites en een bereik van 7 miljoen op onze socialmediakanalen timmeren we nadrukkelijk aan de weg.”

“De komende jaren willen we dit verder laten groeien én onderzoeken hoe we dit kunnen ‘vermarkten’. Ook onze magazines zijn een visitekaartje voor ons. Om een voorbeeld te noemen: Stichting Vrije Recreatie (SVR). Voor hen gaan we de komende jaren het ledenmagazine maken, dat in het hele land door tienduizenden kampeerders gelezen gaat worden. Een nieuwe klant waar we heel blij mee zijn.”

Groei

Een essentieel onderdeel van de strategie in de komende jaren is nóg beter vertellen wat Kontakt Mediapartners in huis heeft.

“We zijn vooral bekend als uitgever van kranten. Maar als multimediaal bedrijf kunnen we veel meer bieden. Neem het ontwerpen en leveren van signproducten als flyers en rolbanners. Veel bedrijven kloppen daarvoor al bij ons aan, maar daar zit zeker nog ruimte voor groei. Hetzelfde geldt voor video’s die we op maat voor bedrijven kunnen maken. We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in kennis om onze klanten ook op dat gebied van dienst te kunnen zijn.”

App

Terug naar de grondlegger van Kontakt Mediapartners: Floor de Groot kan zich de eerste papieren uitgave nog goed herinneren. Het enthousiasme waarmee hij destijds deze nieuwe markt instapte, is er in die ruim veertig jaar niet minder op geworden.

“Er zijn nog zoveel mogelijkheden en ontwikkelingen, zeker op digitaal gebied. Het doet me goed om te zien dat we die zo goed als mogelijk is op de voet volgen. Bijvoorbeeld met onze app lopen we in vergelijking met collega-uitgevers al jarenlang voorop. Kontakt Mediapartners heeft zeker een mooie toekomst voor zich. Ook als familiebedrijf: er werken al twee kleinzoons en een kleindochter van mij in het bedrijf. Dat is voor mij heel waardevol. Als ik ‘s avonds langsrijd en weet dat ze aan het werk zijn, kan ik het niet laten om even te stoppen en bij hen te gaan kijken.”

Taakverdeling directie

Annie Molenaar (studio) is verantwoordelijk voor onder meer marketing & design, productie en operationele zaken. Simon Gijsbers (commercie) richt zich op zaken als verkoopstrategie, productontwikkeling en externe contacten. Rick den Besten (redactie) is voorzitter van het directieteam en houdt zich als hoofdredacteur bezig met onder andere alles wat met de redactie te maken heeft.