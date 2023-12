Henri Koekkoek uit Almkerk wint zilver en goud met ‘houtthee’ tijdens wereldwijde wedstrijd

ALMKERK • Henri Koekkoek, een jonge ondernemer uit Almkerk, heeft met zijn ‘houtthee’ goud en zilver gewonnen tijdens de uitreiking van de AVPA Teas of the World in Parijs. Dit is een wereldwijde wedstrijd waar meer dan driehonderd theeën van over de hele wereld zijn vertegenwoordigd. Veel theeën kwamen uit het Oosten, wat bekend staat als het echte theegebied.

Er waren aanvankelijk twijfels of Henri met zijn Barrel-tea mocht deelnemen, omdat het theezakje alleen houtsnippers bevat van gebruikte drankvaten. Veel dranken rijpen in eiken vaten, waar ze hun unieke smaak aan ontlenen. Na vele jaren rijping geven de dranken ook iets unieks af aan het eiken.

Door de juiste vaten te versnipperen, kun je opnieuw genieten van je favoriete borrel, maar dan in thee. Het resultaat is vergelijkbaar met alcoholvrije whisky, rum of cognac.

Zilver en goud

De cognac- en whiskythee van Henri kwamen zonder moeite door de voorrondes in Parijs. Tijdens de laatste ronden van het blind proeven kon de jury niet direct identificeren welke smaak de theeën hadden, maar men was het erover eens dat de smaak voortreffelijk is. Met deze twee theeën heeft Henri zilver en goud gewonnen.

Onderzoek in schuurtje

Het idee voor het product van Henri ontstond tijdens zijn studie houttechnologie in Gent. Ondanks zijn achtergrond heeft het hem toch twee jaar onderzoek in zijn schuurtje gekost. De thee is nu een half jaar op de markt.