Stemming over nieuwe BIZ in Werkendam op de planning: dit zijn de ontwikkelingen en ideeën

zo 10 dec. 2023, 15:12

WERKENDAM • De oprichting van een nieuwe overkoepelende ondernemersvereniging voor alle bedrijventerreinen in Werkendam heeft recent nieuwe ontwikkelingen doorgemaakt.

Mark van Rossum van Hofstede Bedrijfshuisvesting neemt ons mee naar de eerste momenten, begin 2023, dat door initiatiefnemers Job Verschoor en Arie den Dekker werd nagedacht over de komst van een ondernemersvereniging, overkoepelend voor alle bedrijventerreinen in Werkendam. Het wordt dan BIZ Businessparken.

Dat heeft destijds geleid tot een vorming van een bestuur, bestaande uit voorzitter Ruud Gommers (Scheepsrepartiebedrijf Van Wijk), Janica Swijnenburg (Swijnenburg Transport), Dirk van Berchum (Van Berchum Zonwering), Niels van der Giessen (Van der Giessen Maritiem), Vanessa van Hemert (Groeneveld Riooltechniek) en Mark van Rossum (Hofstede Bedrijfshuisvesting).

Het bestuur wordt geadviseerd door Dick Hoogendoorn (Hoogendoorn MBI Werkendam) en Gerrit Mostert (Mostert Oilseeds BV). Daarnaast denkt het bestuur van Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven ook mee met deze nieuwe organisatie.

Korte lijnen

De lijnen zijn kort, want de afspraak is dat men elkaar op maandagmorgen bijpraat. Uitkomst is vooralsnog dat er in samenwerking met de gemeente Altena een BIZ (Bedrijven Investeringszone) wordt opgericht, waarin alle bedrijvenparken en havens zijn samengebracht. Dit zijn Bruine Kilhaven, Kop van Brabant, Beatrixhaven, Biesboschhaven en Steurgat/Bandijk.

Kick-off

Twee weken geleden is er een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Altena ondertekend. Op 18 januari volgt er voor de 430 potentiële bedrijven een kick-off in Restaurant De Waterman in Werkendam, gekoppeld aan een stem-event, waarbij alle bedrijven voor of tegen de komst van de nieuwe BIZ kunnen stemmen. Wie niet aanwezig is krijgt de mogelijkheid om later alsnog een stem uit te brengen.

Waarom een BIZ?

Waarom BIZ Businessparken Werkendam? Een BIZ is eenvoudig gesteld een door ondernemers opgerichte stichting met een wettelijk kader. Iedereen doet mee of de BIZ bestaat niet. Van groot belang zijn onder meer zaken als veiligheid, bereikbaarheid en bindende afspraken over de WOZ-afdracht.

Er zijn in Nederland meer dan 400 ‘Bizzen’ en Werkendam moet de volgende worden. “Als op 18 januari twee derde van de bedrijven ‘ja’ zegt in de draagvlakmeting voor de nieuw BIZ Businessparken Werkendam, hebben wij een stichting die namens de vijf bedrijventerreinen collectieve zaken kan regelen.”

Van Rossum noemt een aantal voordelen. “Wij zijn dan in staat om een parkmanager aan te stellen. Deze grote BIZ is in staat om als collectief orgaan richting overheid te spreken. De problemen rond netcongestie kunnen bijvoorbeeld georganiseerd richting netbeheer worden aangekaart.”

Parkmanager

“Wat de belangrijke functie voor een parkmanager betreft: daar gaan wij over beslissen als de BIZ staat”, laat Van Rossum weten.

“Dan weten wij dat de funding voor de komende vijf jaar geregeld is en gaan wij op zoek naar iemand die deze rol wil gaan vervullen. Iemand die bedrijven kan verbinden en ontzorgen en voor de 430 bedrijven als spreekbuis kan fungeren richting bijvoorbeeld de gemeente Altena. Daar kunnen wij veel voordelen van ondervinden.”

Bereikbaarheid van bedrijventerreinen

Binnen de nieuwe BIZ kan worden gedacht aan de verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid. Omdat de A27 straks bij de verbreding voor jaren op de schop gaat en de verbindingsweg naar Werkendam steeds vaker vol staat, wordt gedacht aan shuttlebusjes vanaf De Tol. Mogelijk kunnen afspraken voor beter openbaar vervoer gemaakt worden.

Cursussen

Een ander punt is het clusteren van cursussen, zoals BHV (Bedrijfshulpverlening), lascursussen en VCA (veiligheid). De uitstraling van de diverse bedrijfsparken vraagt ook extra aandacht. Daarbij kan worden gedacht aan onderhoud en extra maaibeurten van het groen.

Extra surveillance

Wat de veiligheid betreft wordt nagedacht over collectieve inkoop van extra surveillance. Bekend is al het gebruik van slagbomen met kentekenherkenning. Dat zou kunnen worden uitgebreid. Na 18 januari 2024 wordt zo snel mogelijk bekend of BIZ Businessparken Werkendam wordt gerealiseerd.

