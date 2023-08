Geertje van Daalen volgt Joost Meijs op en is nieuwe bestuurder bij SOVAK

ALTENA • De Raad van Toezicht van SOVAK heeft na een zorgvuldige procedure Geertje van Daalen benoemd als nieuw lid van de Raad van Bestuur.

Geertje van Daalen is de opvolger van Joost Meijs. Ze start per 1 november 2023 in haar nieuwe rol als collega van Marie-Louise van der Kruis en samen vormen zij het bestuur van gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK.

Stichting Dichterbij

Geertje begon haar carrière als adviseur en onderzoeker. Daarna is zij aan de slag gegaan in de kinderopvangsector en later als directeur van een beroepsonderwijsinstelling. Geertje is op dit moment werkzaam als regiodirecteur bij Stichting Dichterbij in de gehandicaptenzorg.

Deskundig persoon

De Raad van Toezicht is verheugd dat de vacature wordt ingevuld. John Taks (voorzitter Remuneratiecommissie) zegt hierover: “In de gesprekken die wij gevoerd hebben met Geertje, hebben wij haar leren kennen als ondernemend, deskundig, enthousiast en betrokken. Wij zijn blij dat Geertje zich samen met alle betrokkenen binnen en buiten SOVAK wil inzetten voor de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Als Raad van Toezicht kijken wij uit naar de samenwerking met Geertje en Marie-Louise.”

Samenwerking

Marie-Louise van der Kruis is blij met haar nieuwe collega: “Geertje is bekend met de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Ik kijk er naar uit om samen met haar antwoorden te geven op deze vraagstukken, zodat we ons kunnen inzetten voor een samenleving waarin iedereen een betekenisvolle plek heeft.”

SOVAK heeft in Altena drie locaties, namelijk in Dussen, Sleeuwijk en Wijk en Aalburg.