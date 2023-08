Vetos Autobedrijf Bouman uit Meeuwen behoort tot de top van Nederland: ‘Dit is een mooi moment’

MEEUWEN • Ieder jaar vindt vanuit brancheorganisatie BOVAG de verkiezing plaats van het beste onafhankelijke autobedrijf. Vetos Autobedrijf Bouman uit Meeuwen hoorde afgelopen week dat ze genomineerd zijn en nu tot de beste drie van Nederland behoren.

“We hebben hard gewerkt om dit te bereiken”, vertelt eigenaar Marc Bouman. De van oorsprong dorpsgarage aan de Dorpstraat in Meeuwen bestaat al sinds 1955. Klantvriendelijkheid en vooruitstrevendheid in ontwikkeling en techniek zijn al 68 jaar een begrip.

“Dit is een mooi moment: vorig jaar openden we ons nieuwe pand en nu krijgen we deze nominatie. Op 3 oktober ontvangen we de rapporten die zijn opgesteld naar aanleiding van zowel online als live bezoeken door mystery guests, evenals het rapport van VIDAR, die ons bedrijf heeft doorgelicht. De punten die daar in staan, kunnen we weer meenemen om ons verder te ontwikkelen.”

DNA

“We vinden het belangrijk om onze klant centraal te zetten. We hebben in onze showroom bewust gekozen voor een vriendelijke en open klant ontvangstruimte, waarin ik ook vier auto’s kwijt kan, maar we willen laagdrempelig zijn voor onze klanten.”

Dit onderscheidt ook het team van Vetos Autobedrijf Bouman. “Ons team voelt ons DNA en draagt dit uit naar onze klanten. Technisch is ons team goed onderbouwd, het opleidingsniveau is hoog en ze blijven allemaal constant in beweging om de nieuwe technieken eigen te maken. Het specialisme dat we in huis hebben op het gebied van Toyota en BMW, geeft ons een extra sterk stukje DNA.”

Energieneutraal

In januari 2022 opende Bouman zijn nieuwe pand aan de Dorpsstraat in Meeuwen. Nog steeds op dezelfde plaats waar zijn vader in 1955 begon. “De nieuwbouw gaf ons nieuwe kansen met de mogelijkheden van nu. We zijn als autobedrijf volledig energieneutraal. We hebben geen gasaansluiting meer en we wekken alle elektriciteit zelf op door middel van 96 zonnepanelen op ons pand”, vertelt Marc Bouman met trots.

Trots

“Deze nominatie geeft vertrouwen aan klanten en bevestigt dat we goed bezig zijn. We kijken uit naar de rapporten om te lezen wat we nog kunnen verbeteren. We proberen altijd kwaliteit te leveren”, stelt de eigenaar van het autobedrijf.

“Vroeger was ons werk dorpsgebonden, maar door de komst van internet is de verkoop nu landelijk. Een nominatie als deze verlaagt de drempel voor deze klanten. Ik ben samen met mijn vrouw Jacqueline trots op ons team. De mannen hebben hard gewerkt, en we doen dit samen. Dus deze nominatie gaan we ook samen vieren”, vertelt Bouman enthousiast.

“In oktober reizen we allemaal naar het BOVAG-congres (dinsdag 3 oktober 2023 in Utrecht, red.) om de uitslag te horen en in ieder geval te vieren dat we een van de beste drie onafhankelijke autobedrijven van Nederland zijn.”