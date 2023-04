De Vries Werkendam B.V. bestaat 60 jaar: van infrastructuur tot specialist in verankering

44 minuten geleden

Zakelijk 91 keer gelezen

WERKENDAM • De Vries Werkendam B.V. viert deze maand haar 60-jarig bestaan. Het bedrijf werd op 1 april 1963 opgericht door dhr. Kees de Vries en zijn vader. Korte tijd later stapte ook broer Janus in het bedrijf.

Het bedrijf was vooral actief in de aanleg van infrastructuur en riolering, maar al snel werd de focus verlegd naar onderhoud en aanleg van vaarwegen. Daarnaast was het bedrijf ook actief in de zogenaamde onderhoudsbestekken in de vorm van De Vries Groen B.V. De Vries Werkendam groeide gestaag, vooral in water gerelateerde werken, en kocht steeds meer varend materieel aan.

Beton- en waterbouw

Het veranderde geleidelijk van een onderhoudsaannemer naar een volwaardige (hoofd-)aannemer in de beton- en waterbouw. In 1999 richtte het bedrijf haar eigen verankeringsbedrijf op, De Vries Titan, omdat er veel vraag was naar groutankers bij de waterbouw activiteiten.

Tegenwoordig is De Vries Titan een toonaangevende specialist op het gebied van verankeringen en ankerpalen. In 2022 voegde het bedrijf de voorspanactiviteiten van Tensa toe, wat bijdroeg aan verdere groei.

Ruigt

Naast het uitvoeren van projecten ligt de focus van het bedrijf op circulariteit, efficiency en duurzaamheid In december 2022 lanceerde De Vries Werkendam B.V. haar multifunctionele hei- en werkschip ‘Ruigt’, dat geheel emissieloos werkt en één van de meest duurzame werkschepen in de sector is.