E. van Wijk Logistics: alweer 30 jaar actief in Roemenië

GIESSEN • Het Roemeense avontuur van E. van Wijk Logistics begon op 29 juli 1992 officieel. Op die dag, nu alweer dertig jaar geleden, startte toenmalig CEO Ad van Wijk samen met Gheorghe Chita en Mircea Muresan een logistieke onderneming in Cluj-Napoca, Roemenië. Een onderneming die sinds die tijd een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt en die tot op de dag van vandaag een belangrijk onderdeel uitmaakt van de E. van Wijk Group.

Ewout van Wijk (CEO): “Met E. van Wijk Logistics gingen we al in de jaren 60 voor het eerst de Nederlandse grens over en in 1990 reden we voor het eerst naar Roemenië. Na de val van dictator Ceau?escu raakte het land in een economische crisis en de dominee bij ons uit de buurt wilde er met een busje hulpgoederen heen. De eigenaar van het busje zei op het laatste moment af en zo kwam de vraag bij mijn vader terecht. Mijn vader vond het prima om te helpen, maar wilde wel gelijk met een vrachtwagen vol gaan. En zo kwam het dat hij in die jaren meerdere keren heen en weer reed om te helpen. Zelf zijn we met het gezin in de zomer van 1991 nog op vakantie geweest in Roemenië. Ik was toen vijf en die rit heeft echt indruk op me gemaakt.”



Hengels brengen om te vissen

Tijdens zijn bezoeken aan Roemenië kwam Ad van Wijk in contact met veel mensen die daar woonden. Zo ook met een aantal ondernemende mannen die wel kansen zagen in de logistiek. Ze hadden daar nog wel een mede-investeerder voor nodig. Ewout: “Mijn vader en mijn opa, naar wie ik ben vernoemd, waren eerder al aan het kijken naar kansen om uit te breiden. Ze hadden toen eerlijk gezegd nog niet aan Roemenië gedacht, maar het idee voor Roemenië had wel toekomst. Dat zag mijn vader meteen. Er gebeurde in die tijd ook veel in Oost-Europa. Mijn vader zei destijds: ‘Ik heb er nu al heel veel vissen heengebracht, maar ik wil voor hengels zorgen.’ Zo gezegd, zo gedaan en inmiddels sta ik er als derde generatie Van Wijk aan het roer samen met Paul, de tweede generatie van familie Muresan.”



Op weg naar de toekomst

De weg die de onderneming de laatste dertig jaar heeft afgelegd, zat vol met uitdagingen. Ewout van Wijk: “Het was zeker geen rechte weg, maar elke kilometer die we aflegden bracht ons dichter bij wat we nu zijn: een betrouwbare leverancier, een duurzaam bedrijf dat veiligheid biedt aan haar medewerkers en dat zorgt voor de gemeenschap waar wij onderdeel van uitmaken. We hebben aandacht voor het milieu en leveren hoogwaardige diensten aan onze klanten en hun partners. Dat doen we in inmiddels heel wat landen. Roemenië is ook niet het enige land waar we een vestiging hebben. Op dit moment is E van Wijk Logistics een logistieke dienstverlener met een flinke omvang. We hebben nu 350 vrachtwagens in Europa rijden en we hebben zes vestigingen verspreid over meerdere landen. Twee in Nederland, twee in Roemenië, één in Oekraïne en één in Polen. En de ontwikkelingen gaan door. De nieuwe strategie richt zich op langdurige samenwerkingsverbanden, deskundige medewerkers en een slimme inzet van data. Daarmee willen we onze klanten succesvoller maken”.



In 2023 de volgende mijlpaal

Dit jaar wordt 30 jaar E. van Wijk Logistics in Roemenië gevierd. Volgend jaar is er echter een nieuwe mijlpaal. Ewout: “Dit jubileum vormt voor ons een mooie opmaat naar ons 75-jarig bestaan volgend jaar. Mijn opa is het bedrijf namelijk al in 1948 begonnen met één enkele vrachtwagen in het Brabantse dorp Genderen. 75 jaar is natuurlijk een prachtig jubileum dat heel veel zegt over een bedrijf. Het staat toch voor een stuk ondernemerschap, passie, ambitie en voor het succesvol waarmaken van de rol als betrouwbare partner. In ons familiebedrijf vinden we dat samen met onze medewerkers, partners en opdrachtgevers echt wel iets om trots op te zijn. En dat gaan we volgend jaar natuurlijk op een gepaste wijze vieren.”