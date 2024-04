ACKC opent veldseizoen op nieuw kunstgrasveld met winstpartij

59 minuten geleden

Sport 84 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALMKERK• De eerste wedstrijd van het veldseizoen was zaterdag een feit voor ACKC. Op een zonovergoten sportpark De Alm ontving ACKC de tegenstander Blauw Wit uit Kloetinge. De Almkerkse formatie wist een verdienstelijke 13-6 overwinning te behalen.

ACKC komt dit seizoen uit in de eerste klasse en de doelstelling is handhaving. Met de overwinning tegen Blauw Wit is een eerste stap gezet, maar ACKC mag zich na één wedstrijd nog niet rijk rekenen. Fortis leek vooraf de sterkste tegenstander, maar door hun verlies bij Juliana in Oud Gastel lijkt ook deze laatste een meer dan serieuze kandidaat voor de titel.

Nieuwe kunstgrasvelden

De Almkerkers traden voor het eerst aan op de nieuwe kunstgrasvelden. De oude velden hadden hun diensten bewezen en waren absoluut niet meer veilig.

Met een snelle actie en steun van de gemeente werd vorige maand een nieuw tapijt gelegd, waardoor de vereniging weer jaren vooruit kan. Wethouder Shah Sheikkariem kwam zelf ook even polshoogte nemen.

Kansen afronden

De ploeg van coach Dick van Houwelingen was vanaf het begin de bovenliggende partij, maar de einduitslag gaf geen recht aan de krachtsverhoudingen. Het euvel dat de afgelopen wedstrijden vaker de kop opstak, namelijk het onvoldoende afronden van kansen, speelde ook op deze zonnige middag weer parten.

Niettemin nam de ploeg geleidelijk afstand. In het ene vak was het Thijs de Groot die het voortouw nam, terwijl in het andere vak Sven van der Ham de bepalende speler was. Beiden bleken deze middag goed voor drie treffers.

De Almkerkse formatie nam een 5-2 voorsprong, maar liet de gasten voor rust weer terugkomen tot 6-4. Na de thee kwam Emiel van der Ham binnen de lijnen voor Imar van der Priem en even later verving Fleur Hartman, Sabine Meerman.

Coach verlengt contract

ACKC bouwde de voorsprong in de tweede helft geleidelijk verder uit en het was mooi om te zien hoe de jonge garde zich ontwikkelde.

Van Houwelingen ziet deze ontwikkelingen ook en bevestigt zijn vertrouwen in de ploeg door de samenwerking met ACKC voor een jaar te verlengen. Ook volgend seizoen zal de Hardinxveldse oefenmeester langs de lijn staan. De wedstrijd tegen Blauw Wit eindigde uiteindelijk in 13-6.