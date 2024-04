Koploper BC Virtus verliest van de nummer twee, maar behoudt zicht op titel

1 uur geleden

Sport 97 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Er stond zaterdag een cruciale wedstrijd op het programma voor de basketballers van BC Virtus uit Werkendam. Tegenstander was de nummer twee op de ranglijst, BC Cangeroes uit Utrecht. Bij winst kon het kampioenschap gevierd worden door Virtus. Zover kwam het echter nog niet.

De bezoekers begonnen fel en namen een vroege voorsprong van 2-12, terwijl Virtus niet scherp was in de verdediging. Na enkele minuten kwam Virtus echter ook op gang en ging het gelijk op. Het tweede kwart was een strijd om de voorsprong, en zo gingen beide teams de rust in met een stand van 34-34.

Opnieuw gelijke stand

Virtus domineerde duidelijk de eerste 5 minuten van het derde kwart, waardoor ze uitliepen naar een voorsprong van 47-39. Maar Utrecht vocht terug en kwam weer in de wedstrijd. Het laatste kwart begon met een gelijke stand van 47-47.

Fysiek spel

De bezoekers waren groot en fysiek, en hier maakten ze gebruik van, mede dankzij de toegeeflijkheid van beide scheidsrechters, waardoor Virtus al snel in foutenlast kwam (12 tegenover 5 fouten in de tweede helft). De aanval van Virtus liep niet meer soepel en de bezoekers scoorden regelmatig. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in mineur voor Virtus met een eindstand van 61-73 in het voordeel van de bezoekers.

Dit betekent dat Virtus nog geen kampioen is, maar als ze de komende twee wedstrijden winnen, mogen ze zichzelf alsnog kampioen noemen.

Programma

Zaterdag 13 april speelt Virtus in Nieuw-Lekkerland, gevolgd door de laatste thuiswedstrijd van de competitie op zaterdag 20 april. Deze thuiswedstrijd begint om 15.30 uur.