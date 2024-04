Almkerk heeft uitzicht op nacompetitie: ‘Ik had ons vooraf rond plek zes of zeven ingeschaald’

ALMKERK • Met nog zeven wedstrijden te gaan is Almkerk de nummer vier in de eerste klasse E van het district Zuid I. Deze positie geeft na afloop van het reguliere seizoen recht op deelname aan de nacompetitie. Almkerk naar de vierde divisie: hoe reëel is dat? Trainer Vincent de Klerk taxeert de mogelijkheden.

Vincent de Klerk (39) rolde in het voorjaar van 2017 bij toeval al op 32-jarige leeftijd het trainersvak in. Hij was assistent bij vv Papendrecht toen hoofdtrainer Mark Weel op non-actief werd gezet. De Klerk - hij had net getekend bij het Brabantse Zwaluwe - deed enkele omzettingen en het wondertje geschiedde.

De voormalig speler van clubs als ASWH, IFC, Pelikaan, Papendrecht en SC Emma begon met een hopeloos lijkende achterstand van maar liefst dertien punten. Met een Houdini-act speelde Papendrecht zich op de laatste speeldag in veiligheid. Met zijn kunststukje op Slobbengors was zijn naam als trainer gevestigd.

Uitzicht op een prijs

Na Zwaluwe was hij twee jaar trainer bij Dubbeldam (za) voordat hij in de zomer van 2022 als opvolger van Ad van Seters bij Almkerk aan de slag ging. Almkerk handhaafde zich in 2022 nipt op het huidige niveau. Vorig seizoen ging het met een zevende plaats al een stuk beter.

Dit seizoen is er voor het eerst sprake van weekendvoetbal. Dat betekent dat de KNVB zaterdag- en zondagclubs heeft samengevoegd. Voor Almkerk pakt het organisatorisch niet gunstig uit, want het speelt het grootste deel van de uitwedstrijden op minder aantrekkelijke tijdstippen. Veelal pas om 18.00 uur.

Sportief ziet het er wel goed uit. Almkerk verloor slechts vijf van de zeventien wedstrijden en heeft dus uitzicht op een prijs: promotiewedstrijden richting het derde amateurniveau van Nederland. Nooit eerder had Almkerk daar uitzicht op.

Ook een schuin oog naar onderen

Natuurlijk heeft De Klerk zo zijn reserves, maar hij rekent wel voor dat Almkerk zaterdag bij thuiswinst op Sarto zomaar kan doorschuiven naar plaats drie, omdat het bij winst van RBC op Emplina een plaats opschuift.

“Toch kijken wij nog altijd met een schuin oog naar onderen. Daarom is de wedstrijd tegen Sarto zo belangrijk. Bij winst hoeven wij echt niet meer naar de degradatiestreep te kijken. Maar wij moeten niet denken dat wij er al zijn.”

Bij winst hoeven wij echt niet meer naar de degradatiestreep te kijken. Maar wij moeten niet denken dat wij er al zijn De derde plaats in de eindstand geeft overigens wel een groot voordeel, omdat die ploeg dan meteen doorschuift naar de tweede ronde van de nacompetitie. De Klerk spiegelt zich aan LRC Leerdam, dat vorig jaar na een heel stabiel seizoen zomaar de vierde divisie inging en het daar uitstekend doet.

‘Ik had ons vooraf ergens rond plek zes of zeven ingeschaald’

De Klerk vindt dat zijn ploeg dit seizoen boven verwachting presteert. “Ik had RBC en WNC op plaats één en twee verwacht. Ploegen als Moerse Boys, VOAB en SV TOP vallen mij niet mee. Ik had ons vooraf ergens rond plek zes of zeven ingeschaald.”

Almkerk profiteert op dit moment van een brede selectie. “Op Toon van Drunen (knie) en Andres Kwetters na heb ik de groep nu compleet. Zaterdag mis ik Jelle Stalenhoef nog door een schorsing. Daartegenover staat de terugkeer van Melvin van den Heuvel, Danilo Kros, Lucas Ligtvoet, Falk van Sluisveld en Corné van Rosmalen. Dat scheelt enorm.”

De Klerk ziet wekelijks veel energie en passie in zijn ploeg. Dat reflecteert ook op de supporters. “Dat doet ons echt goed.”

‘Scoren gemakkelijker op vreemde bodem’

Almkerk heeft naast drie uitwedstrijden nog vier thuiswedstrijden op het programma. Cijfermatig is dat geen voordeel.

Ik hoop dat het hoofdveld in de komende zomer een nieuwe toplaag krijgt “Wij hebben tot nu meer punten buitenshuis gehaald, waarvan acht keer op gras. Wij scoren ook gemakkelijker op vreemde bodem. Ik vind het toch een voordeel dat wij thuis op kunstgras spelen. Het veld ligt er overigens niet goed bij. Het is al een tijdje op. Ik hoop dat het hoofdveld in de komende zomer een nieuwe toplaag krijgt.”

Overigens is een deel van de Almkerk-selectie betrokken bij het nationaal Beach Soccerteam, dat in de tweede week van juni in Portugal het EK speelt.

Wout Pluijmert