Achilles Veen speelt een belangrijke kwartfinale: ‘Bekervoetbal is onvoorspelbaar’

za 30 mrt 2024, 09:51

Sport











VEEN • Achilles Veen staat zaterdag in de kwartfinale van het toernooi om de KNVB-districtsbeker Zuid I. Tegenstander Best Vooruit, competitiegenoot in de vierde divisie C, komt op bezoek op De Hanen Weide. Beide ploegen troffen elkaar op 2 december ook in Veen. Toen werd het 2-2. Erkende cupfighters Fabian Korporaal en Kevin Vermeulen blikken vooruit op het interessante treffen.

De winnaar van het duel tussen Achilles Veen en Best Vooruit krijgt op dinsdag 19 april in een uitbeurt te maken met de winnaar van Heerjansdam-RBC. De finale wordt op Hemelvaartsdag afgewerkt op het sportcomplex van Trinitas in Oisterwijk.

Voorronde van het TOTO KNVB-bekertoernooi op het spel

Achilles Veen is bezig aan een goede serie. Het won de laatste vier wedstrijden, is opgerukt naar plaats drie en heeft bovendien de leiding in de strijd om de derde periodetitel. Het behalen van de nacompetitie met als doel promotie naar de derde divisie is nu de doelstelling.

Maar eerst willen de Veeners zich zaterdag plaatsen voor de halve finale van het bekertoernooi. Daarmee kwalificeert de ploeg zich weer eens voor de voorronde van het TOTO KNVB-bekertoernooi. De kwalificatiewedstrijden in de eerste voorronde worden al op 11 augustus afgewerkt.

Trainer Dennis van der Steen weet dat bekervoetbal niet vergelijkbaar is met de competitie. “Onvoorspelbaar dus, maar wij gaan er wel vol voor.” Hij kan niet beschikken over Jens Verschuren, Jari Koenraad, Ingo van Weert en Ayrton Statie.

‘Bekeravonden blijven heel speciaal’

Achilles Veen-middenvelder Fabian Korporaal (26) maakte in zijn loopbaan, die hem van Dubbeldam langs Feyenoord, FC Twente, NEC, ASWH, Kozakken Boys en nu Achilles Veen bracht, een aantal interessante bekerwedstrijden mee.

“Met ASWH gingen wij een uur mee met FC Utrecht en was het nog 1-1. Na een rode kaart bij ons liepen ze over ons heen en werd het 5-1. Tegen Heracles hadden wij na de gelijkmaker van Luuk Admiraal kans op meer. Wij verloren helaas door een late goal van Rai Vloet.”

Die bekeravonden blijven natuurlijk wel heel speciaal Met Kozakken Boys maakte Korporaal, overigens samen met Kevin Vermeulen, vorig seizoen deel uit van het Kozakken Boys dat Vitesse in oktober 2022 spectaculair uit het toernooi kegelde.

“Daarna verloren wij helaas van ADO Den Haag. Die bekeravonden blijven natuurlijk wel heel speciaal. Mijn mooiste sportmomenten blijven toch de promotie naar de tweede divisie met ASWH en de bekerwinst op Vitesse. Daarnaast natuurlijk mijn enige interland met Oranje onder achttien tijdens een vierlandentoernooi in en tegen Turkije.”

Duel tegen Feyenoord op het netvlies

Kevin Vermeulen (33) maakte tijdens de afgelopen winterstop de stap van Kozakken Boys naar Achilles Veen. Hij leeft, gezien zijn drie doelpunten van afgelopen zaterdag tegen Kruisland, helemaal op.

“Ik ben bij een heel fijne club terechtgekomen. Ik heb zin in dat bekerpotje van zaterdag. Als we winnen kunnen we naar de grote beker.”

Het stadion was stijf uitverkocht en ik kreeg in de eerste minuten een unieke kans om de score te openen Vermeulen schakelde, toen nog spelend voor XerxesDZB, mede dankzij een late treffer van hem Helmond Sport uit. In de volgende ronde trof het Feyenoord. Die bekerwedstrijd op Het Kasteel van Sparta tegen Feyenoord staat hem nog helder op het netvlies.

“Het stadion was stijf uitverkocht en ik kreeg in de eerste minuten een unieke kans om de score te openen. Feyenoord-doelman Kostas Lamprou redde met zijn voet. Het werd uiteindelijk 0-4 voor Feyenoord. Wel een prachtige ervaring. XerxesDZB hield daar toen nog een zittribune aan over.”

Om te vervolgen: “Ik ben een type dat altijd diepte zoekt en kansen wil creëren.”

Veel niveaus meegemaakt

Vermeulen heeft al veel niveaus meegemaakt. “Met Excelsior speelde ik in de eredivisie en met RKC en FC Dordrecht in de eerste divisie.”

De afgelopen periode kwam hij voor Kozakken Boys uit in de tweede divisie en nu is het Achilles Veen in de vierde divisie. Vermeulen, geboren Zwijndrechter, woont sinds 2016 in Zaltbommel. De aanvallende middenvelder kende zijn jeugdopleiding bij Feyenoord en FC Dordrecht.

Hij debuteerde op 17-jarige leeftijd, toen onder leiding van Johan van der Werff, bij het eerste elftal van VVGZ. Vervolgens koos hij voor XerxesDZB, waar Excelsior hem weghaalde. Via RKC en FC Dordrecht kwam hij tot 271 wedstrijden in het betaalde voetbal, waarvan met Excelsior honderd in de eredivisie.

Wout Pluijmert