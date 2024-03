Biesboschzwemmers tonen goede vorm in Andel en Houten

ANDEL/HOUTEN • Enkele masters en een groot gedeelte van de jonge leden van de Biesboschzwemmers hebben het afgelopen weekend deelgenomen aan wedstrijden.

In Houten kwamen vier masters aan de start op de 1500m vrije slag en daar werden drie clubrecords gezwommen. In Andel kwamen ruim 25 zwemmers aan de start en in totaal werden er zeventien medailles behaald, ruim veertig persoonlijke records en een clubrecord gezwommen.

Quintet aan goud voor minioren

De zwemmers tot 11 jaar konden in Andel medailles halen en Femke van den Oven, Jesse Drewes en Björn Hoogerwerf wisten goud te veroveren. Femke was de beste op de 100m vlinder-, school- en vrije slag. Jesse wist goud te halen op de vlinderslag en op de school- en vrije slag was hij tweede. Voor Björn was er goud op de 50m vrije slag, daarnaast haalde Björn ook nog zilver op de 50m schoolslag.

Zilveren medailles waren er ook nog voor Bram van Felius, Romy van Goor en Marley Spijker. Bram zwom op de 25m rug- en schoolslag naar een tweede plaats en Romy deed dit op de 25m vlinderslag. Marley behaalde zilver op de 100m vlinder- en vrije slag en dit deed ze achter Femke.

Op de 100m schoolslag behaalde Marley een bronzen medaille. Ise Vink en Michael van den Bogerd behaalden ook brons. Ise op de 50m vrije slag en 100m wisselslag en Michael zwom voor het eerst een wedstrijd en ging op de 50m schoolslag met de derde plaats naar huis. Alle medaillewinnaars zwom één of meerdere persoonlijke records, maar dat deden ook Lukas van Wijk, Noa Drewes en Rodin en Danée Klop. Femke, Marley en Jesse zwommen alle drie de 100nm vlinderslag voor de eerste keer.

Reuze stappen op 100m ‘vrij’

De zwemmers vanaf 12 jaar konden 200m wisselslag, 100m rug- en vrije slag en 50m schoolslag zwemmen en op de vrije slag werden veel persoonlijke records gezwommen. Rik Vink en Michael Verschoor wisten voor het eerst binnen de 70 seconden te finishen. Dat deed ook Jansje de Ridder, maar zij heeft dit al vaker gedaan.

Voor Mirthe Bults, Anne Lisman, Louise Lobbezoo, Shanya Muilenburg, Anieke aan de Wiel en Wessel van Wijk waren er ook nog nieuwe persoonlijke records met meestal verbeteringen van meerdere seconden.

Lars en Amy de Kooter en Thomas Verschoor wisten op de 200m wisselslag hun persoonlijke records te verbeteren. De tijd van Lars was zelfs goed voor een clubrecord bij de jongens onder 15 jaar. Op de rugslag wist Anieke haar persoonlijk record ruim te verbeteren en Mirthe zwom exact haar beste tijd. Anne, Thomas en Michael Verschoor en Nienke Westerhout waren op de schoolslag sprint sneller dan ooit.

Knappe races op 1500m vrije slag

Sabrina Boekhout, Bastiaan Baggerman, Wouter van der Stelt en Dirk de Vree gingen in Houten 1500m vrije slag zwemmen. Sabrina wist op de 800 en 1500m nieuwe clubrecords te zwemmen en wist binnen de 22 minuten te blijven. Voor Wouter was er ook een clubrecord. Hij verbeterde zijn eigen clubrecord met ongeveer acht seconden.

Bastiaan zwom een vlakke race en bleef 10 seconden boven de 24 minuten grens steken. Dirk zwemt sinds oktober vorig jaar en liet een knappe race zien en bleef net boven de 25 minuten steken. Hij kwam 0,61 seconden te kort om deze grens te slechten.

Het komende weekend komen ruim twintig zwemmers in Alblasserdam aan de start van de laatste competitiewedstrijd en de inzet is een plaats bij de eerste 19 ploegen in de B-klasse. Als men hierin slaagt komen de Biesboschzwemmers volgend seizoen uit in de A-klasse.