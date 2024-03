• ACKC in actie in sporthal De Jager in Giessen.

ACKC tevreden met overwinning, maar onbegrip over banenmarkt in sporthal

wo 6 mrt 2024, 14:38

ALMKERK/GIESSEN • Na een onderbreking van twee weken hebben de korfballers uit Almkerk de competitie hervat. In sporthal De Jager bleek thuisploeg ACKC met minimale inspanning de betere en won uiteindelijk gemakkelijk met 21-16.

In het begin leek het echter niet gemakkelijk te worden voor de BakerTilly-formatie. Het vizier stond niet scherp genoeg en de ballen rolden vaak op miraculeuze wijze weer uit de korf. Seolto uit Vlissingen begon scherper aan de wedstrijd en kon in de beginfase een voorsprong nemen via een vrije bal. Een kunststukje dat Thijs de Groot namens ACKC even later herhaalde, waardoor de stand weer gelijk werd: 1-1.

Afstand van gasten

Vervolgens bleek ACKC te sterk voor de Vlissingers. Ondanks dat ACKC te veel kansen nodig had, nam de ploeg langzaam maar zeker afstand van de gasten. Het scoringspercentage was te laag, maar het spel en de rebounds waren goed verzorgd. De vele kansen brachten de ploeg op een 10-5 voorsprong bij rust.

Te makkelijk verdedigen

Het tweede deel liet eigenlijk een vergelijkbaar beeld zien. Even leek het nog spannend te worden toen Seolto terugkwam tot 14-12. Maar vooral het te makkelijke verdedigen van ACKC was hier debet aan.

Voor coach Van Houwelingen was dit onbegrijpelijk: “In het begin van de competitie verdedigden we scherp en was dit echt een wapen van ons. Maar nu is het om de haverklap instappen en krijgen we veel te vaak onnodige vrije ballen en stippen tegen”, aldus de oefenmeester.

“Dat moet echt beter. Tegen een ploeg als Seolto kun je nog zo spelen, maar tegen toppers zoals Atlas kun je je dat echt niet permitteren”, analyseerde hij.

Supersub maakt het weer waar

Met nog een minuut of tien te gaan kwam Imar van der Priem binnen de lijnen voor Sven van der Ham. Hij werd vanwege een lichte blessure door Van Houwelingen uit voorzorg naar de kant gehaald. Van der Priem ontpopte zich min of meer tot een supersub. Telkens als hij inviel, wist hij een stempel op de wedstrijd te drukken.

In de korte tijd die hem gegund was, scoorde Van der Priem driemaal, waarvan één keer een onmogelijke doorloopbal. Even later mocht ook Derrek Koekkoek nog binnen de lijnen komen en kon hij middels een afstandsschot zijn doelpuntje meepikken.

Geen training

De aanloop naar de topper tegen Atlas is voor ACKC wel erg ongunstig. ‘Kennelijk geeft men binnen de gemeente Altena voorrang aan een banenmarkt in de sporthal (De Jager in Giessen, red.), waardoor er deze week niet getraind kan worden. Andere keren werd ook de sporthal als priklocatie gebruikt en worden er de stemmen na de verkiezingen geteld. Allemaal erg belangrijk, maar zijn er voor die activiteiten echt geen andere locaties te vinden?’, vraagt de club zich af.

‘Onbegrijpelijk dat dit in de sporthal moet plaatsvinden en bijzonder jammer dat sport binnen de gemeente Altena niet een wat prominentere plaats op de agenda heeft. Voor ACKC deze week alweer geen trainingsfaciliteiten dus.’ Ook ’t Verlaat in Almkerk is inmiddels gesloopt, waardoor deze uitvalsbasis geen optie meer is.