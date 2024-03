• Team 2 van Badmintonclub Cross Smash is kampioen.

Cross Smash Team 2 uit Werkendam verslaat FST Waalwijk en is kampioen

WERKENDAM • Team 2 van Badmintonclub Cross Smash in Werkendam is kampioen geworden in de 6e divisie van de Nederlandse BadmintonBond, afdeling 16.

Het team, bestaande uit de dames Christel, Cynthia en Kymberley (niet op de foto) en de heren Ewout, Rick en Zeger, speelde in totaal veertien wedstrijden. Daarvan werden tien wedstrijden gewonnen, drie gelijkgespeeld en slechts één verloren, namelijk de thuiswedstrijd tegen Badmintonclub FST uit Waalwijk.

Beslissende wedstrijd

De beslissende wedstrijd voor de eerste plaats bleek de laatste wedstrijd uit tegen FST uit Waalwijk te zijn. Team 2 van BC Cross Smash won deze uitwedstrijd met 5-3, waardoor ze met in totaal 75 punten en tien gewonnen wedstrijden boven FST Waalwijk kwamen, die in totaal 74 punten en negen gewonnen wedstrijden had.

Het Werkendamse Badmintonteam zal volgend seizoen in de 5e divisie spelen.

In het zonnetje

Afgelopen donderdag werden de spelers tijdens een huldiging door het bestuur onder luid applaus van de leden in het zonnetje gezet.