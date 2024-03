Ignacio terug op De Zwaaier: ‘We moeten nog maar vier punten inhalen op Scheveningen om safe te zijn’

za 2 mrt 2024, 08:34

WERKENDAM • Een zaterdagmiddag in Assen. Kozakken Boys speelt de uitwedstrijd tegen ACV, de nummer vijf van de ranglijst. De Werkendammers staan voorlaatste. Het is rond drie uur. Kozakken Boys leidt door een heerlijk doelpunt van aanvoerder Gwaeron Stout met 0-1 als Raily Ignacio in het strafschopgebied wordt vrijgespeeld. Dan is het bijna altijd raak. Ook nu. Ignacio schoot de ‘boys’ naar 0-2.

In zijn derde wedstrijd na zijn terugkeer bij Kozakken Boys is het al zijn vierde doelpunt. Het betekent dat de inwoner van Rijswijk elke vijftig minuten trefzeker is.

Raily Ignacio is na exact zes jaar terug op De Zwaaier. En hoe. Twee weken geleden debuteerde hij in het uitduel bij landskampioen Katwijk met meteen een doelpunt. Een week later schoot hij Kozakken Boys met twee treffers tegen Excelsior Maassluis naar eindelijk weer eens een competitieoverwinning.

“Dat ik tegen Katwijk scoor is gebruikelijk. Ook voor AFC scoorde ik altijd in wedstrijden tegen Katwijk.”

Tegen Maassluis ging zijn dank uit naar Mario Bilate. Het duo stond toen bij Kozakken Boys voor het eerst samen in de basis. Na rust was Bilate messcherp en bracht Ignacio twee keer in stelling.

Topscorer in Amsterdam

Als de spits in het doelgebied de bal in zijn nabijheid weet, is het vrijwel altijd raak. Na zijn vertrek vanuit Werkendam naar Amsterdam was het in zijn eerste volledige seizoen voor AFC meteen al 27 keer raak. Voor Kozakken Boys scoorde hij in nog geen anderhalf seizoen twintig keer. Inmiddels staat de teller in Werkendam, inclusief zijn terugkeer, alweer op 24.

Niek Hoogveld

In Assen groeide ook Niek Hoogveld boven zichzelf uit. “Omdat Philippe van Arnhem ziek afhaakte, kwam er voor mij na een paar mindere optredens een plaats op het middenveld vrij. Die positie is niet nieuw. Voor mijn gevoel heb ik het tegen ACV goed ingevuld. Nu wij er spelers bij hebben die een doelpunt kunnen maken, is er het vertrouwen dat wij ons gaan handhaven.”

Beste Haagse amateurvoetballer van deze eeuw

In de Haagse omgeving, de stad waar Raily Ignacio werd geboren en opgroeide in de Schilderwijk, is de spits mateloos populair, hoewel hij er als jonkie alleen voor de amateurs van derdeklasser HMSH en in 2009 voor de profs van ADO Den Haag uitkwam. Een jaar later werd hij verhuurd aan FC Dordrecht.

“Dat was geen doorslaand succes. Ik voetbalde er samen met onder anderen Tommy Beugelsdijk en scoorde in een wedstrijd tegen MVV. Na een half jaar was het alweer voorbij.”

Vanaf 2011 ging zijn reis langs grote amateurclubs als Spakenburg, Rijnsburgse Boys, Kozakken Boys en AFC. Bij de Amsterdamsche Footballclub is hij met 99 doelpunten topscorer aller tijden. Hij werd door de Haagse sportwereld op 31 december 2020 gekozen tot beste Haagse amateurvoetballer van deze eeuw.

“Bij AFC kreeg ik steeds minder speeltijd en zat naar mijn zin te veel op de bank. De trainer had er een andere kijk op en dat is zijn goed recht. Voor mij was het wel een beetje dubbel. Toen via mijn werkgever Vastgoedmakelaar Albert van Oosten (ex-ADO Den Haag) en zijn vriend trainer Edwin Grünholz het lijntje met Kozakken Boys werd gelegd, wilde ik het nog wel een keer proberen. Bovendien heb ik nu de belofte ingelost om ooit nog eens met Grünholz samen te werken.”

Zaterdag HHC thuis. “Opnieuw lastig genoeg. Wij bekijken het van wedstrijd naar wedstrijd. Wij moeten nu nog maar vier punten inhalen op Scheveningen om safe te zijn.”

Haagse Schilderswijk

En terug naar zijn roots: “Ik werk dus via het kantoor van Albert van Oosten in het vastgoed en kom daarom nog altijd graag in de Schilderswijk. Je moet je afkomst nooit verloochenen.”

Van Oosten ondersteunt zijn vriend Edwin Grünholz waar mogelijk. Eerder was hij bij Quick Boys al teammanager toen Grünholz er trainer was. “Ik ben er uit en thuis bij. Nee, niet in een officiële functie bij Kozakken Boys.” Van Oosten fungeert meer als klankbord voor Grünholz.

Raily Ignacio

Geboren: 4 juni 1987 (36 jaar), Den Haag

Clubs: ADO Den Haag, FC Dordrecht, SV Spakenburg, Rijnsburgse Boys, Kozakken Boys, AFC, Kozakken Boys

