Femke van den Oven noteert top 10 klasseringen bij Speedo Jaargangwedstrijden

wo 28 feb 2024, 14:45

REGIO • In het nieuwe zwembad De Vliet in Leiden werden de Speedo Jaargangwedstrijden gehouden. Dit zijn de officieuze Nederlandse winter Kampioenschappen voor zwemmers onder 11 jaar. Femke van den Oven kwam namens de Biesboschzwemmers op de 200m vrije slag en 100m wisselslag aan de start. Femke stond op beide onderdelen als 21e ingeschreven en zij wist zich spectaculair te verbeteren.

Als eerste startte Femke op de 200m vrije slag en vanaf het begin nam ze het initiatief en gaf dit niet uit handen. Halverwege was Femke al bijna zeven seconden sneller dan haar beste tijd en ook haar eindtijd was een ruime verbetering. Femke zwom ruim 16 seconden van haar inschrijftijd af en pas in de laatste serie waren er vijf meisjes sneller dan Femke.

Tiende

Op de 100m wisselslag keerde Femke na de vlinderslag als eerste en ook na de rug-, school- en vrije slag was ze als eerste bij de wand. Met een verbetering van bijna vier seconden begon weer het wachten. In de tweede serie waren er drie meisjes sneller en in de laatste serie gingen er nog zes meisjes sneller waardoor Femke als tiende eindigde.

Jaargangfinale

Dik tevreden ging Femke naar huis en hoopt ze in juni in Dordrecht aan de start te mogen komen tijdens de Jaargangfinale, dit zijn de officieuze zomer kampioenschappen van Nederland voor de jonge zwemmers. Het komende weekend zal Femke samen met ongeveer 30 clubgenoten deelnemen aan een wedstrijd in Andel en zal ze onder andere starten op de 100m vlinderslag en daar kijkt ze naar uit.