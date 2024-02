• Voltena speelt komend seizoen niet meer in de eredivisie.

Voltena doet komend seizoen stapje terug: ‘Superdivisie past beter in onze visie’

24 minuten geleden

WERKENDAM • Het eerste damesteam van Voltena zal in het seizoen 2024/2025 uitkomen in de nieuw te vormen superdivisie. Daarmee komt er na drie jaar een einde aan de volleybalvereniging als eredivisionist.

De superdivisie wordt een nieuwe landelijke competitie, die het hoogste amateurniveau van het volleybal zal vormen. Het wordt het eerste niveau onder de eredivisie. In deze nieuwe competitie stromen de bovenste vijf teams van beide topdivisies in, en dus Voltena dat een stapje terug wil doen.

Superdivisie past beter in visie

Roy Kroon, sinds eind vorig jaar de trainer van het eerste damesteam van Voltena, legt uit waarom. “Deze superdivisie past beter in de visie van het nieuwe bestuur dan de steeds verder professionaliserende eredivisie, waar Voltena de afgelopen drie jaar in acteerde.”

Nog onbekend welke speelsters blijven

Welke speelsters met Voltena het avontuur aangaan in de nieuwe competitie is nog niet bekend. “Op dit moment zijn de gesprekken met meiden uit de huidige selectie nog in volle gang”, zegt Kroon.

“We hopen aan het einde van februari al een geraamte te hebben staan. Komende periode zullen er ook meerdere talentvolle meiden uit de regio met ons meetrainen, zodat we ook aan onze ambitie kunnen voldoen om te fungeren als regionaal steunpunt.”

‘Het nieuwe Voltena’

Toen Kroon eind december bij Voltena aan de slag ging, wist hij dat het nog onduidelijk was op welk niveau er volgend seizoen geacteerd zou worden. “Ik ben altijd op zoek naar avontuur en vind het daarom fantastisch dat we in deze superdivisie mogen starten met het ‘nieuwe Voltena’”, zo stelt hij.

“Samen met Ronald Lacroes streef ik naar een mooi uitgebalanceerde selectie met een regionaal karakter. De samenwerking met de jeugdopleiding en het tweede damesteam zal een belangrijke schakel worden in onze visie. Wij willen ons hier dan ook nadrukkelijk mee bemoeien en werkzaam in zijn.”