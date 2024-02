Kozakken Boys en Scott Calderwood zijn eruit; oordeel van arbitragecommissie niet nodig

vr 2 feb 2024, 08:01

ZEIST • Kozakken Boys is eruit met voormalig trainer Scott Calderwood. Beide partijen kwamen dinsdagavond in Zeist tot een schikking over de afkoopsom vanwege het voortijdig beëindigen van het contract, dat tot juli 2025 door zou lopen. Een finaal oordeel van de arbitragecommissie, onder leiding van Mr. Sagel, kon achterwege blijven.

Zowel de bij de zitting aanwezige Kozakken Boys-voorzitter Dick Hoogendoorn als Scott Calderwood kon leven met de uitkomst, waarvan de details uiteindelijk niet bekend werden gemaakt. Inzet van deze arbitragezaak was dus de hoogte van de afkoopsom.

Tegenvallende resultaten

De 45-jarige Doetinchemse trainer werd in de derde week van september 2023 door de Werkendammers ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Kozakken Boys had na vijf wedstrijden pas één punt en was bovendien door Groene Ster (derde divisie) uit het bekertoernooi geknikkerd. Bij Kozakken Boys ontbrak het vertrouwen in Calderwood, die ook aan het einde van het vorig seizoen nauwelijks wedstrijden won.

De voormalig prof van onder meer Willem II, Heracles en FC Dordrecht zag dat anders en had graag nog de tijd gehad om Kozakken Boys aan het winnen te krijgen.

Dinsdagavond kwamen beide partijen met hun advocaten op de campus van het nationaal sportcentrum op verzoek van Calderwood bij elkaar. Een arbitragecommissie onder leiding van hoogleraar Stefan Felix Sagel, gespecialiseerd in arbeidsrecht, hoorde beide partijen ruim een uur aan.

Keje Molenaar

Advocate Zoë Jaarsma was namens Calderwood de eisende partij, die met spoed een passende regeling vroeg vanwege het vroegtijdig beëindigde contract. De Werkendammers werden verdedigd door de bekende strafpleiter Keje Molenaar.

Hij hielp Kozakken Boys al eerder, in 2015, toen HBS de 1-2 overwinning van Kozakken Boys aanvocht omdat Madjer Lukoki vroeg in de wedstrijd was ingevallen voor Gwaeron Stout terwijl Lukoki op dat moment niet op het wedstrijdformulier stond. Molenaar won die zaak gemakkelijk omdat hij de reglementen van de KNVB keihard onderuithaalde.

Geen moddergevecht

In Zeist gooide Molenaar het over een andere boeg. Had Calderwood bij zijn functioneren op De Zwaaier nu wel of niet een arbeidsovereenkomst? Mr. Sagel kwam er met zijn secondanten, waaronder voormalig LRC Leerdam-voorzitter Bart Bruggeman, niet echt uit.

Er kwamen nog tal van andere details op tafel, maar nooit werd er met modder gegooid. Sagel gaf de partijen nog één keer de kans om te zorgen dat er geen verliezers waren. Calderwood en Kozakken Boys waren kennelijk niet zeker over de uitkomst en kwamen tijdens een schorsing tot elkaar.

Ook Molenaar was blij dat hij Kozakken Boys ruim acht jaar na de Lukoki-zaak opnieuw heeft kunnen helpen. ,,Nee, ik spreek niet van winnaars of verliezers. Ik denk dat het zo goed is.”

Nieuwe spelers

Als opvolger van Calderwood werd Hagenaar Edwin Grünholz aangesteld. Met een voor vijftig procent nieuwe spelersgroep haalde hij tot nu zes punten, nadat François van Gool als tussenpaus als interim-trainer twee duels ongeslagen bleef.

Het mes ging niet alleen in de spelersgroep, waarvan inmiddels zeven spelers verdwenen zijn, ook een handvol leden van de staf is vertrokken. Grünholz mocht in de winterstop vijf nieuwe spelers halen en deze week sluit ook Raily Ignacio (ex-AFC) nog aan.

Voorzitter Dick Hoogendoorn: ,,Er ons veel, zo niet alles, aan gelegen om Kozakken Boys voor de tweede divisie te behouden.” Het gat met de veilige plaats, waar nu Scheveningen staat, is tien punten. Het hoogst haalbare lijkt om weg te blijven van de laatste plaats en via de nacompetitie te ontsnappen.