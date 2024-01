ZVDO’74 domineert in AquaAltena: zes wedstrijden, vijf overwinningen

ANDEL • Er stonden zaterdag maar liefst zes wedstrijden op het programma voor de waterpoloërs van ZVDO’74.

De jongsten binnen de vereniging mochten van start tegen Argo/DBD. Het EG1-team walste over de gastploeg heen en de score verliep vrij eentonig: het werd 18-3. Zo verstevigden ze hun eerste plaats in de competitie nog meer.

Daarna was het de beurt aan DG1. Ook dit team staat eerste, maar daar is het nog erg spannend. Zij moesten het opnemen tegen Arethusa uit Oss. De score verliep vrijwel gelijk aan die van de jongste jeugd. In de tweede periode stond het 8-1. Hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe dichter Arethusa naderde. Desondanks was er nog steeds een aanzienlijk verschil, en het eindigde in 15-6.

Knaller van de dag

Voor de echte knaller van de dag zou de B-jeugd zorgen. Zij staan derde in hun competitie en zouden de strijd aangaan met PSV, de gastploeg uit Eindhoven die op de tweede plaats staat. Dit beloofde een mooie strijd te worden. Het tempo van beide ploegen stond meteen op 100 procent. ZVDO’74 opende al na 25 seconden de score.

PSV was vastberaden om terug te slaan. De eerste periode voelde al als een hele wedstrijd aan, met zes uitsluitingen van 20 seconden, twee strafworpen, een gele kaart en een score van 5-5. De tweede periode verliep wat rustiger en eindigde in 8-6 in het voordeel van de thuisploeg.

In de derde periode werden de strijdbijlen weer opgepakt door PSV. Wederom werd het zwembadwater een maalstroom en vielen de doelpunten links en rechts. PSV was deze periode sterker en het werd 12-12. In de vierde periode waren beide ploegen nog niet van plan op te geven. Het publiek was getuige van een waardige pot, die uiteindelijk eindigde in 15-15.

SWNZ verslagen door heren 3 en dames 1

Na luid applaus konden de heren 3 van ZVDO’74 het water betreden. De heren 3 van SWNZ maakten zich klaar om de sfeer in het bad wellicht te kunnen veranderen. Het tempo lag iets lager dan bij de jonge jeugd, maar verstand zou bijdragen aan een mooi scoreverloop. ZVDO’74 kwam moeilijk los, maar in de derde periode kwam de stand tot 6-3. Uiteindelijk werden de aanvallen mooier en het werd 11-4.

Het eerste damesteam van ZVDO’74 zou het ook opnemen tegen SWNZ. Ze pakten de draad keurig op en de eerste periode werd afgesloten met een 5-1 voorsprong. De dames snelden zich telkens goed naar het doel om gevaarlijke aanvallen op te zetten. De gastploeg gaf zich niet snel gewonnen en kwam aardig terug. Uiteindelijk wonnen de dames van ZVDO’74 met een score van 12-10.

Ook eerste team SWNZ moet eraan geloven

De laatste wedstrijd werd gespeeld door het eerste herenteam van ZVDO’74 tegen het eerste team van SWNZ. De eerste periode verliep stroef en eindigde met 0-1 in het voordeel van SWNZ. In de tweede periode was ZVDO’74 wakker geschud en zo werd het 4-1. De derde periode vergrootte het gat, waarbij de snelle heren zorgden voor een comfortabele 8-3.

In de laatste periode bleven de heren snel uitbreken om het doel van de gastploeg op te zoeken. Ondanks enkele missers stond dit in de schaduw van de uiteindelijke overwinning voor de thuisploeg met 11-5.