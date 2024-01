Danisha van Mourik wint zilver bij plaatsingswedstrijd in Heerenveen

wo 31 jan 2024, 11:21

Sport 110 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Danisha van Mourik uit Hank en haar clubgenootje Danique van der Hof vervolgden afgelopen zaterdag hun route naar plaatsing voor het NK eerste divisie, met de derde en laatste plaatsingswedstrijd in Heerenveen.

De wedstrijd vond plaats in de imposante Sportstad Heerenveen sporthal, gelegen vlak naast het Friese Abe Lenstra voetbalstadion.

Danisha begon haar wedstrijd op balk en voerde daar een nieuwe anderhalf gedraaide wolf pirouette uit. Ze bleef verder stabiel en paste op slimme wijze haar afsprong aan, om aan het einde vanuit een niet ideale radslag/arabier combinatie foutloos te blijven op dit toestel.

Sterkte prestatie op vloer

Op vloer presteerde Van Mourik goed, omdat ze zich momenteel sterk ontwikkelt in acrobatiek. Alle drie haar series werden aangepast en verzwaard, waarmee ze haar uitgangswaarde verder wist te verhogen en zeker nog kan uitbreiden. Deze aanpassingen waren bijzonder geslaagd, want ze wist haar uitgangswaarde te verhogen naar 4.5 en behaalde met 12.0 punten het hoogste cijfer op vloer in Heerenveen.

Bij sprong voerde ze een stabiele tsukahara gehoekt uit, wat haar bij het laatste toestel, de brug ongelijk, bracht. Haar oefening op de brug kwam nog niet helemaal volgens plan uit, wat ook in de score te zien was. Daar valt zeker nog winst te behalen, maar over het algemeen kan Danisha terugkijken op een prima optreden.

Genoeg voor zilver

Bij de einduitslag bleek het genoeg voor zilver, en is Van Mourik over de drie plaatsingswedstrijden op een mooie tweede plaats geëindigd richting de halve finale.