Goede generale voor ACKC: degradatiekandidaat Good Luck ruim verslagen

REGIO • ACKC kende een goede generale repetitie voor de topper op de aankomende ACKC-dag. In een volgepakte sporthal De Goyer wonnen de Almkerkse korfballers overtuigend van degradatiekandidaat Good Luck met 14-26.

De wedstrijd begon opmerkelijk. Emiel van der Ham struikelde over een putdeksel dat niet goed vastzat. Hierdoor kwam zijn tegenstander vrij en kon gemakkelijk scoren. Dit leidde tot de nodige consternatie, maar opvallend genoeg keurde arbiter Meulmeester de treffer goed.

Dertien treffers

De 1-0 voorsprong was tevens de enige keer dat de thuisploeg een voorsprong kon nemen. De Almkerkers lieten zich niet van de wijs brengen en kregen alle gelegenheid om hun spel te spelen met aanvallen over veel schijven. Vooral de gebroeders Sven en Emiel van der Ham onderscheidden zich in het scoren. De Hammetjes kwamen gezamenlijk tot dertien treffers en namen daarmee de helft van de productie van de BakerTilly-formatie voor hun rekening.

Warrige leiding

Door het grote krachtsverschil hoefde ACKC zich verder geen zorgen te maken over het opmerkelijke begin van de wedstrijd. Overigens was de leiding sowieso erg warrig. Maartje Verschoor scoorde een doorloopbal. Het doelpunt was al goedgekeurd, maar werd vervolgens omgezet in een strafworp in haar voordeel. Verschoor scoorde ook de stip bekwaam, maar het blijft op zijn minst opmerkelijk.

Coach Van Houwelingen bracht met de opstelling een uitgebalanceerd team binnen de lijnen. Sven van der Ham kon naar hartenlust aanvallen, omdat de rebound bij Van der Priem in goede handen was. Werkelijk elk schot was voor de blonde Hardinxvelder. Tegelijkertijd waren daar Sabine Meerman en de lichtvoetige Tooske Verschoor, die een prima aansteun verzorgden.

Knappe ontwikkeling

Het is verbazingwekkend om te zien hoe de jonge Tooske Verschoor zich ook in verdedigend opzicht weet te ontwikkelen. Ze zoekt steevast de beste tegenstanders uit en weet het hen allemaal steeds weer erg lastig te maken.

In het andere vak kon Emiel van der Ham zich aanvallend onderscheiden. Met Fleur Hartman staat er een sterke rebound en Emiel vormt samen met Thijs de Groot een gevaarlijke tandem. Als Emiel niet scoort, neemt Thijs het moeiteloos over. Natasja Kuipers is in dit vak de olie in de motor en zorgt ervoor dat alles draait zoals het moet. De aanvoerster is een aanspeelpunt voor de jonge honden en daarmee onmisbaar in het vak.

Ook zorgen voor ACKC

Maar ondanks de goede overwinning zijn er ook zorgen voor Van Houwelingen. Sven van der Ham moest in het tweede deel met een dikke enkel geblesseerd uitvallen. Hij landde na een sprongduel op de voet van zijn tegenstander, die minder hoog sprong en daarmee iets eerder op de grond was. Het zal afwachten zijn of hij voor de ACKC-dag van aanstaande zaterdag weer op tijd fit is.

Zijn vervanger Derrek Koekkoek was in het begin wat zenuwachtig, maar pakte vervolgens de draad goed op. Ook Sabine Meerman moest het veld ruimen na een tik op de neus die ontsnapte aan de aandacht van de arbiter. Deze werd uitgedeeld na een rake treffer van afstand. Meerman zal komende zaterdag zeker weer inzetbaar zijn.

Tweedeling in poule

In de poule lijkt zich inmiddels een tweedeling af te tekenen. Atlas, DVS ‘69, ACKC en ADO lijken de ploegen die gaan strijden om het kampioenschap in de tweede klasse. De overige teams moeten naar beneden kijken.

Voor ACKC is het zaak dat komende zaterdag de wedstrijd tegen ADO wordt gewonnen. In een sfeervolle sporthal De Jager wordt dan de jaarlijkse ACKC-dag gevierd waar korfbalminnend Altena elkaar ontmoet. Met de steun van het publiek moeten er zeker mogelijkheden zijn. De wedstrijd begint om 18.00 uur.