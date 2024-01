Biesboschzwemmers stijgen in competitie: tweede plaats in tussenstand

GORINCHEM • In Gorinchem zwommen de Biesboschzwemmers de derde ronde van de KNZB Zwemcompetitie. Na twee wedstrijden staat de ploeg op een derde plaats en de inzet van deze wedstrijd was om minimaal deze positie ook na de derde wedstrijd nog in handen te hebben. De 22 zwemmers wisten bijna twintig persoonlijke records te realiseren.

Voor sommige zwemmers stond er deze middag een uitdaging op het programma om voor het eerst de 400m vrije slag te zwemmen. Rik Vink, Rens Lisman en Thomas en Michael Verschoor moesten deze afstand voor het eerst zwemmen. Thomas was uiteindelijk van de vier de snelste gevolgd door Michael op ongeveer vijf seconden, die op zijn beurt bijna negen seconden sneller was dan Rik.

Jansje begint voorzichtig

Bij de meisjes kwamen Jansje de Ridder en Mirthe Bults aan de start. Jansje had vorige week al de 400 ‘vrij’ gezwommen en in Gorinchem begon ze iets voorzichtiger, maar het tweede deel kon ze versnellen waardoor ze ruim twee seconden van haar tijd haalde en dichterbij de grens van vijf minuten finishte. Mirthe wist zich met ruim twintig seconden te verbeteren.

Vijf van deze zwemmers zwommen ook nog 100m schoolslag en Michael wist zijn tijd met ruim drie seconden aan te scherpen. Thomas liet een verbetering van ruim anderhalve seconde noteren en Rik haalde ruim een tiende van zijn beste tijd af. Dit wist ook Rens te realiseren.

Jongste zwemmers tellen niet mee

De jongste zwemmers tellen niet mee, maar Marley Spijker, Femke van den Oven en Jesse Drewes lieten mooie races zien. Op de 100m schoolslag waren Marley en Jesse sneller dan ooit, de laatste haalde ruim twintig seconden van zijn beste tijd af. Op de vlinderslag was Jesse opnieuw sneller en ook Femke wist zich te verbeteren.

Wessel van Wijk, Amy de Kooter en Shanya Muilenburg zwommen 100m school- en vrije slag. Op de vrije slag was Wessel bijna vijf seconden sneller en op de schoolslag ging hij een seconde sneller. Shanya wist op de ‘vrij’ haar tijd een klein beetje aan te scherpen. Voor Amy waren er geen verbeteringen, maar toch mocht ze tevreden naar huis gaan.

Geen verbeteringen Lars de Kooter

Anne Lisman, Anieke aan de Wiel en Lars de Kooter zwommen ook de 100m schoolslag, maar daarnaast ook nog de 200m wisselslag. Anne haalde ruim vier seconden van haar wisselslag tijd af en Anieke was op de schoolslag ruim een seconde sneller. Voor Lars waren er geen verbeteringen, maar zijn tijden stemden hem tevreden en zorgen voor een goede score voor de vereniging.

Voor de senioren stonden drie afstanden op het programma, namelijk 100m rug- en schoolslag en de 50m vlinderslag. Op de rugslag zwommen Jade Groeneveld en Erik Drewes goede tijden en zij deden dit ook op de vlinderslag. Mandy Swart keek ook tevreden terug naar de vlinderslag was hierop wist zich te verbeteren.

Aan het einde van de wedstrijd zwommen Jade en Erik samen met Harry Cornet en Sanne van de Pol de 4x100m wisselslag gemengd en ze waren de oudste ploeg, maar lieten wel zien er vol voor te gaan.

Tweede plaats in tussenstand

Aan het einde van het weekend waren alle punten bekend en bleek dat de Biesboschzwemmers de derde wedstrijd op een derde plaats geëindigd zijn en in de tussenstand een tweede plaats innemen. Op de tweede zaterdag van maart is de laatste ronde en dan zal er alles aangedaan worden om deze klassering te behouden.