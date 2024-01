Korfbaltopper ACKC - DVS in sporthal De Jager gestaakt: speelster loopt knieblessure op

wo 24 jan 2024, 13:11

Sport 120 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSEN • Een ongelukkige botsing maakte zaterdag abrupt een einde aan de korfbaltopper tussen ACKC en DVS en resulteerde in een ernstige blessure voor Amber de Ruiter. Scheidsrechter De Leeuw had geen andere keuze dan de wedstrijd te staken, met nog 21 minuten op de klok.

De Almkerkse ploeg begon de wedstrijd, net als een week eerder, weer veel te slap. Ongeïnspireerde aanvallen en slordigheid in de afronding, terwijl er verdedigend weer veel te gemakkelijk kansen werden weggegeven. DVS profiteerde handig en wist kinderlijk eenvoudig weg te sluipen naar een 1-6 voorsprong.

Ergernis bij coach

Coach Van Houwelingen ergerde zich enorm aan de instelling van zijn spelers en was genoodzaakt om na 15 minuten de eerste time-out aan te vragen. Tegelijkertijd mochten de eerste reservespelers zich gaan warmlopen.

De time-out sorteert effect. Kennelijk raakte Van Houwelingen de juiste snaar bij zijn ploeg en de BakerTilly-formatie begon zich terug te knokken in de wedstrijd. Emiel van der Ham kwam binnen de lijnen en nam de ploeg op sleeptouw.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Met een fraaie doorloopbal op snelheid werd hij perfect op maat aangespeeld door Maartje Verschoor. Het huzarenstukje rondde hij doeltreffend met één hand van achter de korf af en kreeg daarmee het publiek op de banken. Goed voorbeeld doet goed volgen. Niet alleen aanvallend zette hij de lijnen uit, maar ook verdedigend liet hij zijn scherpte zien die door de anderen werd overgenomen.

Opeens gingen afstandsschoten er wel in. En opeens werden er wel acties gemaakt en zo werd het ook weer een wedstrijd. Bij een stand van 7-10 werd er gerust en konden de puntjes verder op de i worden gezet.

Vijf strafworpen DVS

In het tweede deel maakte ACKC wel echte aanvallende acties. Scheidsrechter De Leeuw kon het allemaal niet erg goed meer volgen en moest keuzes maken die in het eerste deel al dan niet terecht in het voordeel van DVS uitvielen. Maar liefst vijf keer mocht DVS aanleggen vanaf de strafworpstip.

Drama Amber de Ruiter

De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht voelde desondanks de wedstrijd uit de vingers glippen en moest steeds vaker aan de handrem trekken. De Almkerkers kwamen steeds dichterbij, en na 4 minuten in het tweede deel scoorde Maartje Verschoor de gelijkmaker van dichtbij: 10-10. Nog even nam DVS een voorsprong door van ver raak te schieten, maar hierna volgde het dramatische moment voor Amber de Ruiter. Ze kwam ongelukkig in botsing en viel op haar knie, waardoor de knieschijf uit de kom schoot. Dit terwijl ze net terug was na een langdurige kuitblessure.

Wedstrijd gestaakt

De arbiter had geen andere keus dan de wedstrijd te staken, waardoor DVS nog een keer de reis naar de Giessense sporthal mag maken. Wanneer het laatste deel wordt uitgespeeld, is nog niet bekend.