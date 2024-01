• Raïes Roshanali komt over van TEC uit Tiel.

Kozakken Boys strikt vijfde winteraanwinst: Raïes Roshanali komt over van TEC

do 18 jan 2024, 19:26

WERKENDAM • Raïes Roshanali versterkt per direct de selectie van Kozakken Boys. De 28-jarige middenvelder maakt de overstap van derdedivisionist TEC uit Tiel en heeft een contract getekend voor anderhalf jaar.

Roshanali speelde sinds afgelopen zomer bij TEC en kwam daarvoor vijf seizoenen uit voor competitiegenoot vv Noordwijk. De Amsterdammer doorliep de jeugdopleiding van Zeeburgia en AZ. Ook heeft de middenvelder speelminuten gehad als jeugdinternational. Op 16-jarige leeftijd debuteerde Roshanali in Oranje O18 tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten O18.

Vaste waarde bij competitiegenoot

In de zomer van 2015 tekende hij een tweejarig contract bij TOP Oss, gevolgd door een overstap naar FC Dordrecht in de zomer van 2017. Een jaar later koos Roshanali voor vv Noordwijk, waar hij zich ontwikkelde tot een vaste waarde voor het team.

In totaal heeft de middenvelder 118 wedstrijden gespeeld voor vv Noordwijk, waarin hij 16 doelpunten maakte en 15 assists gaf. Bij TEC kwam de Amsterdammer dit seizoen 18 duels in actie, daarin scoorde hij drie keer en gaf drie assists.

Manier van spelen

Na een half jaar bij TEC te hebben gespeeld, heeft Roshanali besloten elders te kijken, mede omdat het huidige systeem van TEC minder goed bij hem past. “Er waren een aantal clubs die interesse toonden, en mijn keuze is op Kozakken Boys gevallen.”

“Ik vind Kozakken Boys een mooie club en wil graag mijn bijdrage leveren om de club in de Tweede Divisie te behouden, waar zij thuis hoort. Mijn doel is om het vertrouwen dat de club in mij heeft gesteld terug te betalen.”

Creatieve linksbenige middenvelder

Roshanali beschrijft zichzelf als een creatieve middenvelder. “Ik heb graag de bal aan mijn voeten en ben een speler die risico in zijn spel legt. In het verleden speelde ik meestal op ‘tien’, maar ik kan op alle posities op het middenveld uit de voeten.”

Vertrouwen in handhaving

Roshanali heeft een contract getekend dat loopt tot medio 2025 en heeft vertrouwen in de handhaving van Kozakken Boys dit seizoen. “En anders wil ik er alles aan doen om zo snel mogelijk met de club weer terug te keren op dit niveau.”