Alleen persoonlijke records voor Biesboschzwemmers tijdens BWK2024

wo 17 jan 2024, 17:03

REGIO • Het eerste weekend van de Brabantse Winter Kampioenschappen 2024 (BWK2024) werd in Tilburg gehouden, omdat het zwembad in Eindhoven niet beschikbaar was vanwege de Europese Kampioenschappen Waterpolo. Namens de Biesboschzwemmers kwamen acht zwemmers aan de start, die geen medailles wisten te veroveren, maar wel negen persoonlijke records lieten noteren.

De persoonlijke records werden door zes zwemsters gerealiseerd. Amy de Kooter was met drie persoonlijke records de meest succesvolle. Amy wist op de 50 en 200 schoolslag en de 200m vrije slag nieuwe toptijden te realiseren. Op de ‘vrij’ haalde ze het meest van haar tijd af, namelijk ruim drie en een halve seconde. Op de 200 schoolslag behaalde ze haar beste klassering, ze werd namelijk vijfde.

Twee tienden sneller

Jansje de Ridder kwam twee keer aan de start en op beide nummers, de 50 en 200m vrije slag, wist ze haar tijden te verbeteren. Op de vrije slag sprint was Jansje bijna twee tienden van een seconde sneller en op de 200 vrije slag haalde ze bijna anderhalve seconde van haar tijd af en hierop werd ze negende.

Scherpere tijd op 50m vrije slag

Anieke aan de Wiel, Anne Lisman en Shanya Muilenburg wisten alle drie op de 50 vrije slag hun tijd aan te scherpen. Zowel Anieke als Shanya haalde meerdere tienden van een seconde van hun tijd af. Mandy Swart was de laatste die een persoonlijk record zwom en zij deed dit op de 200m schoolslag. Mandy wist ruim drie en een halve seconde sneller te zwemmen.

Lars en Sanne verbeteren tijden niet

Lars de Kooter en Sanne van de Pol waren de laatste twee deelnemers, zij wisten zich niet te verbeteren maar toch werden er mooie resultaten geboekt. Sanne zwom en sterke 50m vrije slag en Lars wist op de 200m wisselslag een vierde plaats te halen en op de 100m schoolslag en 400m vrije slag werd hij vijfde.

Volgende wedstrijd in Eindhoven

Het komende weekend staat het tweede weekend van de ‘Brabantse’ op het programma en dan wordt er gezwommen in Eindhoven. Dan komen Amy, Lars, Anne en Jansje aan de start en er lijken kansen op medailles te zijn. In hetzelfde weekend komen er ook zwemmers in Gorinchem, Barneveld en Leiden aan de start.