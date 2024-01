Almkerk trainde onder de Spaanse zon: ‘Dit verblijf doet echt iets met deze groep’

za 13 jan 2024, 09:35

Sport 122 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALMKERK • Voetbalclub Almkerk bereidde zich in Spanje in het levendige Benidorm voor op het tweede deel van de competitie. Het team van trainer Vincent de Klerk is middenmoter in de eerste klasse, maar gebruikte dit heerlijke uitje om straks om de prijzen te kunnen gaan spelen.

De programma’s zijn onder de Spaanse zon bij vrijwel alle clubs hetzelfde: een serieuze oefenwedstrijd, beachvoetvolley, padel, karting en de quiz, die nergens ontbreekt. Daarnaast ontspanning. De zaterdag stapavond (nacht) in een stampvol Benidorm is een must. Het ontbijt op zondag is veelal wat later.

Het was in Spanje het weekeinde van Drie Koningen. Een volksfeest met als hoogtepunt de komst van de drie wijzen Melchior, Caspar en Balthasar. Vrijdagavond stonden ook in Benidorm duizenden mensen rijen dik om de optocht gade te slaan. De zaterdag daaropvolgend is het een nationale feestdag die veel Spanjaarden naar kust doet komen. Samen met de vele Engelsen, Duitsers, Nederlanders en Belgen maakt het aan Playa de Levante en de Poniente het drukste stukje van Zuid-Europa.

Maatje te groot

Almkerk benutte de zaterdag om een serieuze oefenpot af te werken. Tweedeklasser Lunteren was de tegenstander. Duidelijk is dat Almkerk, aangemoedigd door het meegereisde tweede elftal van de blauw/witten, een maatje te groot was voor de equipe van de Veluwe. Mede door doelpunten van Daan van der Leun (2), Niels Nieuwesteeg (2), Nick Kant (2), Ramon van Dalen en Remco den Besten, werd het 8-2 voor de Almkerkers.

Nacompetitie

Danilo Kros is pas 24 jaar, maar voor hem is het al zijn vijfde trainingskamp, waarvan drie keer met Sleeuwijk. “Het was weer supergezellig met z’n allen. Goed te zien dat de groepen van het eerste en het tweede volledig integreerden.”

Kros is ervan overtuigd dat Almkerk volgende week zaterdag tegen sv TOP gemotiveerd aan de aftrap staat. “Wij gaan vol voor een plaats bij de beste drie. Wie weet wat een prijs in de vorm van de nacompetitie dan gaat opleveren”, klinkt hij optimistisch.

Een bijzonder moment was dat Melvin van den Heuvel liet weten dat hij na dit seizoen terugkeert naar SV Meerkerk. Hij omschreef het als een soort heimwee naar de club waar hij is opgegroeid. Dat geldt niet voor de tweeling Daan en Luuk van der Leun, die dit seizoen de overstap van SV Meerkerk naar het twee klassen hoger uitkomende Almkerk maakte. “Wij hebben het gevoel dat wij hier nog minstens twee seizoenen zullen spelen”, lieten zij weten.

Stappen hogerop maken

Trainer Vincent de Klerk genoot van het saamhorigheidsgevoel bij Almkerk. “De zon doet hier zijn werk. Vorig jaar waren wij in Keulen en hadden wij veel regen. Dit verblijf doet echt iets met deze groep. Wij pakken alles gezamenlijk op, al hou ik hier mijn hart wel eens vast als je ziet hoe laat die gasten het maken, maar ’s morgens staan zij er wel weer.”

De Klerk verlengde onlangs zijn contract tot 2025. “Ik kan hier prima werken. De groep zie ik voetballend ook groeien en daar ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor. Vorig jaar werden wij zevende. Nu willen wij, nu wij vrijwel alle tegenstanders gehad hebben, wat stappen hogerop maken.”

Op Van den Heuvel na blijft de groep waarschijnlijk compleet en er zullen één of twee spelers bij gaan komen.

DNA

Rutger Versteeg was bij Almkerk eerder speler, hoofd technische zaken en is nu trainer van het tweede elftal. Hij kent als geen ander de ambities van Almkerk. “Wij hebben intern nog eens goed naar ons DNA gekeken en hebben via een beleidsplan vastgesteld dat wij toch echt een degelijke eersteklasser moeten kunnen zijn.”

Meer structuur

Almkerk maakt dit seizoen deel uit van een competitie-indeling met voornamelijk zondagploegen. De Klerk: “Wij hebben nu al bij de KNVB aangegeven dat wij dat volgend seizoen graag anders zien. Liever geen zaterdagavondwedstrijden meer. Graag meer structuur met alle wedstrijden op zaterdagmiddag. Dat is toch voor iedereen beter.”

Wout Pluijmert