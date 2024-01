De Druppies van de Biesboschzwemmers winnen ‘200 minuten cup’

7 minuten geleden

Sport 33 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Het eerste evenement van het nieuwe jaar was voor ruim dertig leden van de Biesboschzwemmers deelname aan de 200 minuten cup die gehouden werd in het Caribabad in Gorinchem. De opzet was heel simpel welke ploeg zwemt in 3 uur en 20 minuten, ofwel 200 minuten, de meeste kilometers. Er werd gestreden in twee categorieën, namelijk bij de jeugd en de senioren.

De Biesboschzwemmers waren in beide categorieën vertegenwoordigd en bij de jeugd ging de strijd tussen drie teams. Naast de Druppies van de Biesboschzwemmers was er ook deelname van ploegen van De Geul en De Linge PCG. Na een half uur zwemmen stonden de Druppies op een gedeelde tweede plaats, maar een half uur later was dit al de eerste plaats.

‘Gat’ van 700 meter

Thomas en Michael Verschoor, Jansje de Ridder, Mirthe Bults, Anieke aan de Wiel, Anne en Rens Lisman, Rik Vink en Lars de Kooter zwommen voor wat ze waard waren en uiteindelijk wisten zijn 15 kilometer en 175 meter bij elkaar te zwemmen. Op de tweede plaats eindigde het team van De Linge PCG en zij moesten bijna 700 meter toegeven, maar zij bleven wel De Geul met 45 meter voor.

Derde bij senioren

Bij de senioren waren drie teams van de Biesboschzwemmers ingeschreven en ook daar werd door ieder team fanatiek gezwommen om zoveel mogelijk meters bij elkaar te zwemmen. Het eerste team stond vanaf het begin bij de beste drie teams en uiteindelijk wisten zij als derde te eindigen bij de senioren.

Het team bestaande uit Robin Iking, Pieter Pijnenburg, Paul Wijnja, Anne-Marie en Henri Verschoor, Marjo Goelema, Harry Cornet en Olaf van Oord behaalden 16,4 kilometer bij elkaar en dit was bijna 2 kilometer minder dan de twee beste teams.

Tweede team eindigt als zesde

Het tweede team bestond uit Wouter van der Stelt, Nico Swart, Lars Duijnhouwer, Redine van Breugel, Sander van Tilburg, Erik van Linstee, Lisanne van Noorloos en Mandy Swart en zij kwamen tot iets meer dan 15 kilometer en eindigden op een zesde plaats.

Derde team zwemt ruim 13 kilometer

Het derde team wist van de negen teams op de achtste plaats te eindigen en zij behaalden 13 kilometer en 725 meter. Dirk de Vree, Richard Tiemstra, Bert van den Oven, Andre Besselink, Neel Gielen, Corrie Schmidt, Bastiaan Baggerman, Sabrina Boekhout waren na de ruim drie uur zwemmen moe maar konden voldaan terugkijken op een leuk evenement.

Voor de teams die bij de bovenste drie eindigden was er een appeltaart en die werd gretig door de winnaars opgegeten.