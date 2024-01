TTV Rally tafeltennist voor goed doel tijdens jaarlijkse Oliebollentoernooi

wo 3 jan 2024, 16:14

WIJK EN AALBURG • Bij TTV Rally in Wijk en Aalburg vond op vrijdagavond 29 december het jaarlijkse Oliebollentoernooi plaats, wat resulteerde in een grote opkomst.

Het toernooi stond in het teken van de Stichting Hulp in Uitvoering, waarbij bakkerij Van Ballegooijen uit Veen vele oliebollen sponsorde.

Deelnemers uit Barneveld

Marrie de Waal, de organisator, wist zelfs groepen vanuit Barneveld aan te trekken voor het tafeltennisevenement. Naast de gezelligheid werd er ook sportief gestreden tijdens het toernooi, waarbij Thijs en Liandra uiteindelijk de eerste prijs wonnen na vele wedstrijden.

Stichting Hulp in Uitvoering

De opbrengst voor Stichting Hulp in Uitvoering bedroeg 758 euro. Stichting Hulp in Uitvoering zet zich al geruime tijd in voor mensen in Oost-Europa, met name in Roemenië, om hen te ondersteunen voor een beter bestaan.

Volgende editie

Geïnteresseerden voor volgend jaar kunnen de website van TTV Rally in de gaten houden voor informatie over het volgende Oliebollentoernooi.