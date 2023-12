Kozakken Boys neemt klein risico: ‘Willen er alles aan doen om in de tweede divisie te blijven’

WERKENDAM • Bij Kozakken Boys is het nooit saai, zo bleek ook het afgelopen half jaar opnieuw. De Werkendamse tweededivisionist kreeg te maken met een staking van fanatieke supporters, het ontslag van trainer Scott Calderwood en sinds de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer Edwin Grünholz presteert het eerste elftal nog altijd ondermaats. Genoeg redenen dus om met voorzitter Dick Hoogendoorn terug te blikken op enkele turbulente maanden en vooruit te kijken.

Het seizoen 2023-2024 begon voor Kozakken Boys met op papier lastige tegenstanders. De eerste vier wedstrijden tegen Rijnsburgse Boys, Koninklijke HFC, AFC en Katwijk gingen allemaal verloren met 2-1. “We wisten dat het een zware start zou worden, maar we hadden gehoopt op ten minste drie punten”, herinnert Hoogendoorn zich.

Echter werd er pas in de vijfde wedstrijd, tegen Excelsior Maassluis, een punt behaald. De daaropvolgende wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker tegen de Limburgse derdedivisionist Groene Ster (1-0 verlies) leidde het vertrek van Calderwood in.

Geen perspectief

Dit werd deels ingegeven door het feit dat ook de laatste vijf wedstrijden van het seizoen 2022-2023 verloren gingen. “Een trainer op non-actief zetten is nooit prettig, maar we zagen geen perspectief meer en voelden druk om te handelen”, aldus de voorzitter. Edwin Grünholz werd aangesteld, maar een directe verbetering bleef uit.

“We hebben onze hoop op hem gevestigd, maar hij moet werken met een selectie die hij niet zelf heeft samengesteld.” Hoewel onder Grünholz slechts vijf punten werden behaald in tien wedstrijden, ziet Hoogendoorn wel vooruitgang. “Het spel verbetert en de conditie van de selectie gaat vooruit. Je merkt dat de trainer nog zoekende is naar het juiste elftal.”

Vier nieuwe spelers

Wat dat betreft wordt de oefenmeester uit Den Haag deze winterstop op zijn wenken bediend. Maar liefst vier nieuwe spelers versterken de selectie na de winterstop. Onder hen bevinden zich de recentelijk clubloze Mohamad Mahmoed en Amine Essabri, en Rick Wouters en Coen Maertzdorf, allen overgekomen van competitiegenoot De Treffers.

“Mahmoed is een ervaren speler, een echte nummer zes, die het team op het veld goed kan neerzetten. Grünholz heeft vier jaar lang met hem samengewerkt bij Quick Boys. Essabri lijkt qua speelstijl op Ugur Altintas. Hij is een zeer beweeglijke aanvaller, voormalig jeugdinternational van België en door blessureleed liep hij uit zijn contract bij ADO Den Haag”, weet Hoogendoorn, die ook de komst van Maertzdorf uitlicht.

“Bij De Treffers vormde hij aan de rechterkant van het veld een tandem met Frenk Keukens. We hopen dat dit duo weer tot bloei kan komen.”

Gevolgen voor selectiespelers

De komst van deze nieuwelingen kan gevolgen hebben voor enkele selectiespelers, maar daarover is nog weinig bekend. Al een aantal weken geleden werd bekend dat oud-prof Royston Drenthe, in goed onderling overleg, afscheid nam als speler van Kozakken Boys om zo plaats te maken in de selectie.

Verdediger Sven van Ingen speelde voor de winterstop zijn laatste wedstrijd voor Kozakken Boys om een geheel andere reden: hij kon voetballen op dit niveau niet langer combineren met zijn werk en gezinsleven.

Financiële ruimte

Bestaat er financiële ruimte voor Kozakken Boys om halverwege het seizoen vijf nieuwe spelers aan te trekken? Hoogendoorn stelt dat dit geen zorg is. “We voeren een strak financieel beleid, strevend naar een financieel gezonde club. Door de coronapandemie heeft de club financieel een tik gehad, vooral door het wegvallen van kantine-inkomsten en doorlopende salarissen voor spelers. We hopen binnen 3 of 4 jaar hiervan te herstellen.”

Het korten op het spelersbudget voor het eerste team is echter geen optie. “We hanteren andere methoden, zoals het scherp letten op andere uitgaven.” Dat het spelersbudget dit jaar iets wordt overschreden door de komst van nieuwe spelers, bevestigt Hoogendoorn. “Maar we willen er alles aan doen om in de tweede divisie te blijven.”

Gevolgen van degradatie

Zou degradatie een ramp zijn voor Kozakken Boys? “We hopen dat de eventuele impact beperkt zal zijn, dankzij onze trouwe sponsors. Sportief gezien zou het echter een aderlating zijn, omdat je dan tegen minder aansprekende clubs speelt. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat de weg terug naar de tweede divisie snel en gemakkelijk is. GVVV uit Veenendaal slaagde er na één seizoen in, maar Quick Boys deed er negen jaar over om terug te keren naar het hoogste amateurniveau.”

Gelukkig voor de Werkendamse fans is dat nog niet aan de orde. Hoogendoorn gelooft ook dat het niet zo ver hoeft te komen. “De trainer en spelers doen er alles aan om in de tweede divisie te blijven.”

De eerste wedstrijd na de winterstop, thuis tegen Rijnsburgse Boys, wordt cruciaal. “Een overwinning is broodnodig om zicht te houden op veilige plaatsen. Als we die wedstrijd winnen, kan dat meteen een keerpunt betekenen. Hopelijk krijgen we veel steun van het publiek.”

Q-side weer aanwezig

Over supporters gesproken; de fanatieke aanhang van Kozakken Boys, de Q-side, laat zich sinds enkele weken weer zien op sportpark De Zwaaier en bij uitwedstrijden. Zij hadden zich geconformeerd aan een schorsing die twee leden van de Q-side was opgelegd en boycotten daarom een aantal maanden de wedstrijden van het eerste elftal. “Gelukkig zijn zij weer terug”, aldus Hoogendoorn.

Herstructurering voetbalorganisatie

De voorzitter meldt dat er binnen de club wordt gewerkt aan een herstructurering van de organisatie. Verschillende personen met nauwe banden met de club zullen hieraan bijdragen. Onlangs werd bekend dat Arjen Borsje, voormalig Hoofd Jeugdopleidingen, de nieuwe functie van Coördinator Voetbal en Ontwikkeling gaat vervullen. Een van zijn belangrijkste taken zal het coördineren en samenstellen van de selecties van het eerste elftal, O23 en JO19-1 zijn.

“We willen graag dat meer jeugd aansluiting gaat vinden bij het eerste elftal. Vanaf januari gaan daarom vier spelers van O23 één dag in de week meetrainen met het eerste.”

Hoogendoorn geeft ook aan dat er meer met regionale talenten gewerkt zal gaan worden. “De afgelopen jaren werden deze elftallen gevoed met spelers uit de wijde omtrek. Daar willen we nu een focus in aanbrengen, zodat de spelers binding houden met onze achterban en de Werkendamse jongens ook kunnen blijven spelen.”

Over de verdere invulling van de voetbalorganisatie verwacht Hoogendoorn in januari meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bestuursleden gezocht

Naast de herstructurering van de voetbalorganisatie wordt er ook gezocht naar nieuwe bestuursleden. “Helaas moest Reinier Burghout zijn functie als penningmeester neerleggen vanwege een nieuwe baan waarbij hij geen nevenfuncties mag bekleden.”

Eerder dit seizoen besloot Teus Visser zijn functie als bestuurslid neer te leggen na onheuse bejegeningen door een groep – anonieme – supporters. “Teus is iemand met een hart voor Kozakken Boys. Het is jammer dat hij op deze manier moest stoppen”, zegt Hoogendoorn.

Momenteel zoekt het bestuur nog invulling voor drie functies, voor voetbalzaken, een penningmeester en een algemeen bestuurslid.