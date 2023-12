Raïsa Schoon uit Werkendam sluit seizoen af met zege: Queen of the Court

REGIO • Top-beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam sloot samen met haar partner Katja Stam het seizoen 2023 af met een klinkende overwinning.

In Doha, de hoofdstad van Qatar, werd het laatste toernooi van het seizoen 2023 gespeeld. De prestaties in 2023 zijn dusdanig goed dat Olympische kwalificatie het team Schoon-Stam bijna niet meer kan ontgaan. Zij staan zowel op de wereldranglijst als op de Olympische ranking op een knappe vijfde plaats, ruim voldoende om in 2024 in Parijs aan de Spelen mee te mogen doen.

Queen of the court

Als seizoensafsluiter was er in Qatar een internationaal King of the Court toernooi. Deze speciale variant van het beachvolleybal telde niet mee voor kwalificatie, maar gaf nog één keer de mogelijkheid om te schitteren op het hoogste niveau. Dat deden de meiden ook, zij wisten uiteindelijk de titel Queen of the Court te winnen, en de bijbehorende kroon mee naar Nederland te nemen.

In de toernooien in 2024 zal het team vormbehoud willen tonen, en daar waar mogelijk nog wat plekken willen stijgen op de ranglijst, alvorens ze onder de Eiffeltoren mogen laten zien waar ze toe in staat zijn.