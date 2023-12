Kozakken Boys versterkt selectie met ervaren middenvelder Mohamad Mahmoed (28)

WERKENDAM • Mohamad Mahmoed, een 28-jarige middenvelder, komt de selectie van Kozakken Boys versterken. Hij heeft een contract getekend dat loopt tot medio 2024.

De verdedigende middenvelder, geboren in Irak, doorliep de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en maakte daarna de overstap naar de jeugdafdeling van PSV, waar hij deel uitmaakte van zowel het O17- als het O19-team.

Na een seizoen bij Jong NEC en een jaar zonder club, sloot Mahmoed zich in het seizoen 2016-2017 aan bij de selectie van Quick Boys, waar hij uiteindelijk meer dan 150 officiële wedstrijden speelde. Zijn niet-aflatende inzet maakte hem al snel tot een publiekslieveling bij de competitiegenoot uit Katwijk.

Clubloos

Sinds afgelopen zomer was Mahmoed clubloos, omdat zijn contract niet werd verlengd en de middenvelder besloot zijn prioriteiten elders te leggen. “Ik had het erg druk met mijn werk en thuis en besloot daarom te stoppen, tenzij er een grote en enthousiaste club zou aankloppen”, vertelt Mahmoed. Ondanks gesprekken met verschillende clubs, werd zijn besluit om te stoppen definitief.

Connectie met Grünholz

Kozakken Boys-trainer Edwin Grünholz kende de middenvelder nog goed van zijn tijd bij Quick Boys. Hierdoor werd Mahmoed afgelopen week gepolst voor een rentree. “Ik heb vier jaar lang met Edwin gewerkt. Hij kent mijn spel en weet wat ik kan bijdragen. De trainer gaf aan dat hij een speler zoals ik nodig heeft op het middenveld. Hij en een aantal andere mensen binnen de club waren erg enthousiast over mijn komst. Dat gaf mij een goed gevoel en daarom vind ik het de moeite waard om mijn voetbalschoenen weer aan te trekken.”

Intentie langere verbintenis

Mahmoed tekent in eerste instantie een contract tot medio 2024, met de intentie om dit te verlengen. “In februari zullen er gesprekken plaatsvinden om te bekijken of we kunnen verlengen,” aldus de middenvelder.

Nu hij heeft getekend voor Kozakken Boys is zijn grootste motivatie om de club in de tweede divisie te houden. “Dat is mijn doel. Ik heb er veel zin in om de club te helpen en hoop belangrijk te kunnen zijn voor Kozakken Boys.”