Crisis bij eredivisionist Voltena: technische staf en speelsters stoppen

WERKENDAM • Het einde van volleybalvereniging Voltena als eredivisionist lijkt snel dichterbij te komen. Voor de tweede keer op rij heeft de vereniging een competitiewedstrijd afgezegd, ditmaal tegen Somas Activia, die eigenlijk op zondag gespeeld zou moeten worden. Eerder werd ook al de thuiswedstrijd tegen Peelpush geannuleerd.

Deze annuleringen zijn het gevolg van een meningsverschil na de thuiswedstrijd tegen Dynamo op 8 december. Na dit incident is de volledige technische staf, bestaande uit coach Johan van Vliet, trainer Debora Schoon-Kadijk en teammanager René van der Giessen, opgestapt. Bovendien hebben meerdere speelsters ervoor gekozen om te stoppen. Voltena geeft geen verdere details over wat er precies is gebeurd.

Gevolgen

Volgens de regels van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) mag een club twee wedstrijden annuleren, waarna de competitiecommissie kan besluiten tot puntenaftrek of een boete. Bij een derde annulering kunnen verdere sancties volgen, waaronder uitsluiting uit de competitie.

Overleg met de bond

Voltena heeft via social media aangekondigd in gesprek te zijn met de Nevobo over deze situatie. Het blijft nog onduidelijk wat er zal gebeuren met de bekerwedstrijd tegen Sliedrecht Sport 2 van komende zaterdag.

Huidige positie

Na elf gespeelde wedstrijden staat Voltena, dat nu bezig is aan haar derde seizoen in de eredivisie, op de één na laatste plaats op de ranglijst met zes punten. Dit aantal punten komt overeen met die van hekkensluiter Somas Activia.