Dennis van der Steen wil na de winterstop oogsten met Achilles Veen: ‘Maar dan moet het rendement wel omhoog’

23 minuten geleden

Sport 61 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

VEEN • Nog één officiële wedstrijd voor Achilles Veen, zaterdag op de eigen Hanen Weide het inhaalduel tegen SV Venray. Hierna zit het voetbaljaar 2023 er voor de Brabantse vierdedivisionist op.

Dinsdag werd door een 3-1 overwinning op GJS de volgende ronde van het districtsbekertoernooi Zuid 1 bereikt.

Met trainer Dennis van der Steen blikken wij terug op de eerste seizoenshelft.

Tevredenheid bij Achilles Veen. De club is op alle fronten in beweging. De jeugdafdeling floreert, het eerste elftal gaat afsluiten op de vijfde plaats.

De koker in

Eerst even terug naar dinsdagavond toen Achilles Veen zich plaatste bij de laatste 32 clubs voor het districtsbekertoernooi. GJS gaf Achilles uitstekend partij, maar moest door doelpunten van Thomas de Man, Stephen Warmolts en Ray Versluis toch buigen. GJS’ talent Tom Wigchert redde voor de Gorkumse Jonge Spartanen in de slotfase nog de eer door de 3-1 langs doelman Matthijs Donatz te schuiven.

Achilles gaat volgende week in de koker voor de loting voor de volgende ronde, die al in het tweede weekeinde van januari wordt afgewerkt.

Cupfighter

Dennis van der Steen staat bekend als een echte cupfighter. Met zijn vorige club Sliedrecht bleef hij door de jaren heen 32 wedstrijden op rij ongeslagen en won daarbij uiteraard de beker een keer.

“Met Achilles Veen moeten wij ook ver kunnen komen. Van alle deelnemers spelen wij immers op het hoogste niveau. Wij gaan voor een plek bij de laatste vier. Nog drie ronden overleven, dan zijn wij er”, klinkt Van der Steen optimistisch.

Lang aan clubs verbonden

Hij verlengde vorige week zijn overeenkomst in Veen tot medio 2025. Dit betekent dat hij straks aan zijn derde seizoen bij Achilles gaat beginnen. Voor de inwoner van Houten is het gebruikelijk dat hij lang aan een club verbonden blijft. Bij zijn vorige clubs, SC Everstein, Valleivogels en Sliedrecht, bleef hij gemiddeld vier seizoenen. In dat licht bezien heeft hij op De Hanen Weide nog even te gaan.

“Dat is niet bij elke club een garantie. Het gaat tenslotte ook om resultaten. Vorig seizoen was dat even wat minder. Nu zitten wij in de lift en gaat het wat beter.”

“Bij Achilles Veen trekt men het hoofdtrainerschap breder. Men vindt het terecht belangrijk hoe je als trainer je beweegt binnen de club. Dat wist ik, daarom heb ik voor deze club gekozen. Het is een dorpsclub waar iedereen meeleeft en er bovenop zit.”

Verbinding met jeugdafdeling

Van der Steen introduceerde in Veen het ‘team van de week’. Dit betekent dat een speler van het eerste elftal een gekozen jeugdteam traint. “Dat geeft de verbinding met onze jeugdafdeling aan.”

De donderdagavond is dit seizoen een echte clubavond. Er komt een lekker hapje op tafel voor iedereen die aanwezig is. En het is druk. Deze week is het stampotavond. Daarnaast zijn er inmiddels stadionkuipjes in de kleedkamer geplaatst en voor de veiligheid kluisjes. De traditionele banken zijn verdwenen. Alle kleding wordt op de club gewassen.

Het ontbreekt aan niets

Van der Steen: “Ik krijg straks mijn eigen trainersruimte. Die wordt gerealiseerd naast onze kleedkamer annex verzorgingsruimte. Een kamer waar wij als trainers ontspannen met spelers kunnen praten. Alles bij elkaar worden wij als staf enorm verwend bij deze club. Het ontbreekt ons aan niets.”

“De kwaliteit van de spelersgroep is prima. Er staat een bus klaar bij de uitwedstrijden. Het lijkt zo normaal, maar het moet allemaal wel kunnen. Als er nog wensen zijn, dan staat het bestuur daar via heel korte lijntjes voor open.”

Oogsten na de winterstop

Van der Steen is eindverantwoordelijk voor de resultaten. “Bij de spelersgroep, met toch tien tot twaalf nieuwelingen, wordt steeds duidelijker hoe wij willen voetballen.”

“De patronen worden erin geslepen. De zaadjes zijn geplant. Na de winterstop willen wij gaan oogsten met hopelijk een plaats bij de top drie, maar dan moet het rendement wel omhoog.”

Wout Pluijmert