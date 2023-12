ABC Basketball uit Wijk en Aalburg verslaat koploper Pendragon

WIJK EN AALBURG • Het Heren 1-team van ABC Basketball uit Wijk en Aalburg versloeg koploper Pendragon zaterdag met 67-58.

De Wijk en Aalburgers beleven een turbulent seizoen in de vierde divisie. Na winst in de eerste speelronde werden zes van de volgende zeven wedstrijden verloren. Hoewel ABC in deze verliespartijen goed kon meekomen in de eerste helft, was een zwakke tweede helft een terugkerend probleem. Een groot aantal blessures deed ook geen goed aan het wedstrijdritme.

Enerverende wedstrijd

Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen Pendragon op het programma, de koploper in de competitie die tot dan toe nog maar één wedstrijd had verloren. Gezien het seizoensverloop van ABC waren de verwachtingen niet hoog. De ‘niets te verliezen’ mentaliteit, een volle bezetting en veel supporters op de tribunes legden echter de basis voor een enerverende wedstrijd.

Koppen bij elkaar

Met mooi teamspel opende ABC de score. De verdediging van ABC was echter niet optimaal, waardoor Pendragon in tien minuten wist weg te lopen tot 18-26. De Wijk en Aalburgers staken de koppen bij elkaar. Met een aantal aanpassingen werd de verdediging strakker opgezet en vonden de mannen van ABC ook aanvallend steeds meer hun eigen ritme.

In het tweede kwart werd Pendragon beperkt tot slechts vier punten, terwijl ABC dertien punten wist te maken. Met een ruststand van 31-30 had ABC zich weer helemaal in de wedstrijd geknokt. De afgelopen wedstrijden heeft ABC meermaals een ruststand van maar een paar punten verschil gezien, om het daarna in de tweede helft weg te geven.

Nu wist ABC wel de goede lijn door te trekken, met een snelle 6-0 run aan het begin van het derde kwart. Met nog twee minuten te spelen in dit kwart wist Pendragon aan te haken tot één punt verschil, maar ABC sloot het kwart af met een voorsprong van vier punten: 48-44.

Laatste offensief afgeslagen

Het laatste kwart bleef ABC scherp en met een 10-2 run werd het verschil op twaalf punten gebracht. Een laatste offensief van Pendragon werd succesvol afgeslagen, wat uiteindelijk resulteerde in een eindstand van 67-58.

Volgende week speelt ABC weer in eigen huis tegen de nummer drie uit de competitie: EVBV Octopus uit Vught.