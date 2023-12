ACKC maakt geen fout in Vlissingen en gaat alleen aan kop in competitie

REGIO • De korfballers van ACKC uit Almkerk wonnen dit weekend met 16-21 van Seolto. Doordat DVS verrassend met 21-19 van medekoploper Atlas wist te winnen in eigen huis, gaan de Almkerkers na vijf wedstrijden alleen aan de leiding.

Scheidsrechter Hoppel had meteen aan het begin van de wedstrijd al zijn handen vol. Vooral de duels tussen Stef Mommers en zijn directe tegenstander waren opvallend. Mommers scoorde al binnen enkele minuten tweemaal doordat hij zijn tegenstander onder de korf verraste. Even later incasseerde hij zelf op identieke wijze een tegendoelpunt.

Speler naar de kant gehaald

Na een stevige charge op Thijs de Groot restte Hoppel niets anders dan de Zeeuwse speler na ongeveer 10 minuten de gele kaart te tonen. Seolto-coach Bakker deed het enige juiste en haalde de speler definitief naar de kant. De doorloopbal werd overigens keurig afgemaakt door de stoïcijnse Hardinxvelder De Groot.

Concentratieverlies

ACKC liet zich niet van de wijs brengen door de acties van Seolto en bouwde gestaag de voorsprong verder uit. Na ruim een kwartier spelen stond er een 2-9 tussenstand op het scorebord. Het leek alsof de wedstrijd al gespeeld was, maar niets was minder waar.

Met scores van verschillende spelers werd geduldig gezocht naar de beste kansen, maar de Baker Tilly-formatie liet verdedigend wat ruimte vallen, zoals al vaker dit seizoen gebeurd is. Het lijkt alsof de ploeg moeite heeft om gedurende twee keer een half uur de concentratie vast te houden.

Hierdoor kreeg Seolto wat meer ruimte in de aanval en werden individuele fouten in de verdediging bij ACKC afgestraft. Echter, wanneer het er echt op aankwam, wist ACKC direct weer te scoren en liet het Seolto niet te dichtbij komen, waardoor de voorsprong minimaal drie punten bleef.

Wedstrijdbeeld blijft gelijk

In de tweede helft vertoonde de wedstrijd min of meer hetzelfde beeld als de eerste helft. Met nog een kwartier te spelen kwamen Sven van der Ham en Tooske Verschoor binnen de lijnen. Sven, de kleinste van het ACKC-herenteam, vervulde een sterke reboundfunctie dankzij zijn goede timing en sprongkracht. Tooske bracht snelheid en flair in het spel. Even later maakten ook Esther Vink en Tim Brandwijk hun opwachting.

Onnodig spannend

Echter, Seolto slaagde er opnieuw in om terug te komen. Bij 16-18 werd het zelfs onnodig spannend. Met zijn vijfde treffer van de middag maakte Emiel van der Ham dit keer het verschil door van afstand de 16-19 binnen te schieten. Daarna speelde ACKC de wedstrijd professioneel uit. Tooske bekroonde een kort maar sterk optreden met een afstandsschot en zette daarmee haar handtekening onder de einduitslag: 16-21.

Dubbel gevoel

Coach Van Houwelingen was achteraf tevreden en kritisch: “We hebben goede aanvallen gespeeld en konden vijf, zes keer afronden per aanval; dat is goed. Verdedigend hebben we voldoende druk gezet om Seolto te ontregelen, maar we maakten tegelijkertijd onnodige individuele fouten. We moeten echt beter worden in het vasthouden van de concentratie.”

Duel met Atlas

Komende zaterdag staat om 16.45 uur in de Giessense sporthal De Jager de topper tegen Atlas op het programma. Na het onverwachte verlies tegen DVS zal Atlas er alles aan gelegen zijn om ACKC de eerste nederlaag toe te brengen en daarmee de spanning in de tweede klasse weer volledig terug te brengen. Bij een overwinning voor de Almkerkers kan er een eerste schifting plaatsvinden.