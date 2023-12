Altena-verdediger Brian de Graaf is vertrouwen niet verloren: ‘Winst op Sparta’30 zal zorgen verkleinen’

NIEUWENDIJK • Vorig seizoen degradeerde Altena kansloos uit de tweede klasse. Op dit moment staat de ploeg, ondanks de winst van afgelopen zaterdag bij Heukelum, laatste in de derde klasse D. Toch heeft Brian de Graaf er alle vertrouwen in dat zijn Altena niet voor de tweede keer op rij zal degraderen. Zaterdag moet de opmars, na winst op Sparta’30, gestalte gaan krijgen, is de overtuiging van de in Breda woonachtige verdediger.

“Wij hebben een heel slechte start. Niet voor niets staan wij waar wij staan. Zaterdag wonnen wij op de negende speeldag pas voor de eerste keer. Het is echt niet dat wij een slecht team hebben, maar het zit niet mee. Wij krijgen door persoonlijke fouten te gemakkelijk goals tegen. Dat moet er wel uit”, is De Graaf stellig.

Minder zorgen voor kerst

Tegen Heukelum ging het al beter. Er werd in elk geval gewonnen en bovendien werd de nul achterin vastgehouden. De Graaf: “Ik vind dat wij alleen van O.S.S.’20 verdiend verloren hebben. Die winstpartij tegen Heukelum gaat ons verder helpen, daar ben ik van overtuigd. Als daar nu zaterdag de winst tegen de gasten uit Andel overheen komt, zijn de zorgen voor kerst al wat minder. Dan gaan wij enigszins bij de grote middengroep aansluiten.”

Weer met lege handen

Dat Altena mee kan in deze derde klasse werd een week eerder tegen koploper SCO duidelijk. “Alleen wij verdienden te winnen, maar nadat de mooiste kansen onbenut bleven scoorden zij in de laatste seconde de winnende treffer. Wij stonden weer met legen handen”, verzuchtte De Graaf. “Vooral ook omdat wij het net zo moeilijk vinden. Wij hebben pas zeven doelpunten gescoord. Dat is te weinig.”

Veel hoop is gevestigd op de terugkeer van aanvaller Jorik Zuidweg. Hij keerde afgelopen zaterdag, na een ontsteking in zijn lies, terug. Aanvallend kan hij het verschil maken. Hij kan waarschijnlijk zaterdag weer beginnen. De Graaf: “Op het moment dat wij weer compleet zijn, hebben wij voor dit niveau een goed elftal. Op ons eigen kunstgras moeten wij Sparta’30 kunnen hebben. In een uitwedstrijd in Andel hebben wij het op hun zware natuurgrasveld vaak lastig.”

Lid sinds geboorte

Brian de Graaf is vanaf zijn geboorte lid van Altena. Hij was zestien jaar toen hij in het eerste elftal debuteerde. In 2022 ging hij niet mee in de flow van veel vertrekkende spelers. Bijna het gehele team vertrok, maar De Graaf is geen wegloper. Hij had zijn woord gegeven, dan houdt hij zich daaraan.

Vertrouwen in zijn club, vertrouwen in Altena, dat staat bij Brian de Graaf op één. “Daarom weet ik dat het dit seizoen met ons goedkomt. Straks sluiten Jovanni van Maastricht en Jarno Kraaij weer aan, dan wordt het team weer sterker. Ik verwacht dat wij er na de winterstop helemaal zullen staan. Bij winst op Sparta’30 hebben wij dan zes uit twee in de tweede periode en als wij ergens voor kunnen voetballen, weet je het bij ons maar nooit.”

Neon-feest in kantine

Altena is ook de club van de grote kantinefeesten. Na afloop van het duel met Sparta’30 barst in de kantine het grote neon-feest los. Een week later speelt Altena in het bekertoernooi thuis tegen RFC uit Raamsdonksveer. Vervolgens heeft het team tijdens de winterstop nog een trip naar Duitsland. Op 20 januari wordt met een uitwedstrijd tegen vv Dongen de competitie hervat.

Terugkeer Julian Geelhoedt?

Bij Altena kijkt men al naar het volgende seizoen. Trainer Rick Kolff heeft zijn contract voor een jaar verlengd. Brian de Graaf is zijn maat Julian Geelhoedt aan het bewerken om van Kozakken Boys terug te keren naar Altena. “Ik ben ontzettend benieuwd waar Julian straks voor kiest, maar je begrijpt dat hij bij ons heel erg welkom is. Hoewel, ik sluit ook niet uit dat hij in zijn woonplaats bij Be Ready op zondag gaat voetballen.”

Wout Pluijmert