Vincent de Klerk over in de breedte sterker geworden Almkerk: 'Ik knipper soms met mijn ogen'

ALMKERK • Almkerk bereidt zich deze week voor op het treffen met de enige andere zaterdagploeg in de eerste klasse E, WNC. Inzet is de tweede plaats. Almkerk, de derde club in de gemeente Altena, is daarin al zeven duels op rij ongeslagen.

Vincent de Klerk is aan de Sportlaan in Almkerk onderweg in zijn tweede seizoen als trainer. Terug in Brabant dus. Eerder was hij in het meer westelijke deel van Brabant drie jaar trainer in Lage Zwaluwe.

“Hier, bij Almkerk, herken ik dezelfde gemoedelijke sfeer, waarbij iedereen klaarstaat om de omstandigheden om in te werken zo optimaal mogelijk te maken. Het verschil is dat het niveau hoger is en de ambitie groter dan bij Zwaluwe.’’

Volstrekt onbekende tegenstanders

In zijn eerste periode eindigde de voormalig trainer van Papendrecht, Zwaluwe en Dubbeldam op plaats zeven in een totaal anders samengestelde competitie. Met daarin Scherpenzeel, LRC Leerdam en DTS Ede als sterke opponenten. Dit seizoen gaat de reis om de week dieper Brabant in.

“Ik vind dat wel een uitdaging, hoor. Prachtige nieuwe clubs voor mij en voor de spelersgroep volstrekt onbekende tegenstanders. Dat vind ik echt leuk. Nadeel blijft, ook voor de spelers, die vermaledijde aanvangstijden laat in de middag en vaak ook in het begin van de zaterdagavond. De zondagclubs zouden op eigen veld ook liever zaterdags in de middag spelen, maar er is geen ruimte op die sportparken. Voetballen voor vijf uur lukt simpelweg niet.”

Almkerk maakte het mee dat op zaterdagavond diep in Brabant het hoofdveld werd afgekeurd en er moest worden uitgeweken naar kunstgras op een bijveld. Uit bij Sarto moest zelfs op veld zes worden gespeeld. Een sfeerloze bedoening uiteraard.

Degelijk

Almkerk verloor alleen de openingswedstrijd in Beek en Donk, niet ver van Helmond. “En dat was ook nog eens onnodig als wij voor rust de kansen beter hadden benut. Later pakten wij als enige een punt van de aanstaande kampioen RBC”, blikt De Klerk terug.

Almkerk doet het goed. De ploeg is veelal gelijkwaardig aan de tegenstanders, oogt heel degelijk en verliest daarom zelden.

Vorig seizoen werd afscheid genomen van twee sterkhouders. Verdediger Dylan den Exter koos voor Baronie, spits Jonathan van Eerd is nu topschutter van het drie klassen lager uitkomende Be Ready. Met de komst van een handvol nieuwelingen is Almkerk zeker in de breedte sterker geworden. “Ik knipper soms met mijn ogen als ik zie wie er naast mij op de bank zitten. Jongens als Steven Molenschot, Quinton Eugenia, Jenner Koek en Melvin van den Heuvel moeten soms als wissel beginnen. Zij horen feitelijk in de basis te starten. Dominique Mahu scoort telkens als hij invalt. Dat is wel een luxe, hoor.”

Zaterdag dus het bezoek van WNC. De ploeg van trainer Cor Prein - hij is in Waardenburg al bezig aan zijn negende seizoen en lijkt daar nooit meer te vertrekken - is ambitieus. Zij winnen in eigen omgeving hun wedstrijden gemakkelijk, maar konden op verplaatsing nog niet tot een overwinning komen.

Houdini-act bij Papendrecht

De Klerk was in het seizoen 2016/2017 middenvelder bij Papendrecht, dat door de slechte resultaten trainer Mark Weel wegstuurde. Vrijwel op het moment dat De Klerk zijn handtekening bij Zwaluwe zette, werd hem gevraagd het stokje over te nemen. In samenspraak met Weel besloot De Klerk de handschoen op te nemen. Een uitdaging was het zeker. De ploeg leek, met dertien punten achterstand op de concurrentie, niet meer te kunnen ontsnappen aan degradatie uit de tweede klasse. Een ware Houdini-act volgde, waarbij Papendrecht zich op de slotdag van het seizoen op doelsaldo in veiligheid speelde. Met het kunstukje op Slobbegors was de naam van Vincent de Klerk, docent lichamelijke opvoeding in Zwijndrecht, als trainer gevestigd. Als voetballer is hij actief geweest voor ASWH, Kloetinge, GOES, IFC, Pelikaan en als laatste dus bij Papendrecht.

Wout Pluijmert