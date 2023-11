Opnieuw een karrenvracht aan medailles en records voor Biesboschzwemmers

ANDEL/EINDHOVEN • Leden van de Biesboschzwemmers hebben het afgelopen weekend op twee plaatsen deelgenomen aan wedstrijden. In het thuisbad AquaAltena kwamen de minioren, junioren en jeugd aan de start van een minioren- en limietwedstrijd en in Eindhoven zwommen de masters hun laatste wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel 2023.

De minioren behaalden dertien medailles en samen met de junioren en jeugd stond de teller stil op 25 persoonlijke records en drie clubrecords. De masters in Eindhoven wisten twaalf clubrecords, een Brabants Masters Record en twee Zuidelijke Cirkel Records te verbeteren. Daarnaast werden er ook negen persoonlijke records verbeterd.

Goud voor minioren

Femke van den Oven, Jesse Drewes en Romy van Goor wisten in Andel één of meerdere gouden medailles te veroveren. Femke was de beste op de 100 rug- en vrije slag en de 200m wisselslag. Jesse haalde op de 200m wisselslag goud en op de andere twee nummers was er zilver voor hem. Romy was de beste op de 50m school- en vrije slag.

Zilver was er voor Björn Hoogerwerf en Ilse van Wijk. De laatste drie medailles waren brons en werden behaald door Björn en Ise Vink. Alle zwemmers wisten één of meerdere persoonlijke records en in veel gevallen ging dit met vele seconden.

Clubrecord Lars de Kooter

Voor de zwemmers vanaf 12 jaar waren er geen medailles, maar dat wil niet zeggen dat er minder snel gezwommen werd. Lars wist op de 200m schoolslag zijn persoonlijk record met bijna twee seconden aan te scherpen en hij verbeterde het clubrecord bij de jongens onder 15, 17 en 19 jaar.

Op de 200m ‘school’ wisten Amy de Kooter en Michael Verschoor ook hun tijden te verbeteren. Verder stond er nog 50m rugslag en 100m wisselslag op het programma. Op de rugslag sprint waren Rens Lisman, Shanya Muilenburg, Rik Vink en Wessel van Wijk sneller dan ooit. De 100m wisselslag wordt niet vaak gezwommen en dus waren de verbeteringen van Anne Lisman, Shanya en Rik met meerdere seconden.

Brabants Masters Record Johanna van Wijnen

Johanna van Wijnen is sinds oktober lid van De Biesboschzwemmers, maar heeft in het verleden deelgenomen aan de Olympische Spelen. In Eindhoven wist zij op de 200m rugslag het Brabants Masters, Zuidelijke Cirkel en clubrecord te verbeteren.

Als startzwemster van de 4x100m wisselslag dames wist zij op de rugslag het clubrecord te verbeteren en ook op de 25m rugslag heeft ze nu het clubrecord op haar naam staan. De eindtijd van de dames was ook goed voor een clubrecord en de ploeg bestond naast Johanna uit Marjo Goelema, Anne-Marie Verschoor-Vos en Annette Wijnja. Deze dames zwommen ook op de 4x100m vrije slag een nieuw clubrecord.

Clubrecord voor heren

Op hetzelfde nummer zwommen de heren Paul Wijnja, Wouter van der Stelt, Henri Verschoor en Sander van Tilburg een nieuw clubrecord. Paul zwom daarnaast ook nog clubrecords op de 25m vlinder- en rugslag. Net als Paul zwom ook Annette een clubrecord op de 25m vlinderslag en zij wist ook op de 50 en 100m vrije slag het clubrecord te verbeteren.

Het laatste clubrecord kwam op naam van Sanne van de Pol en zij deed dit op de 25m vrije slag. Marjo zwom naast de estafette clubrecords op de 50m schoolslag een Zuidelijke Cirkel Record.

Zes persoonlijke records

Persoonlijke records waren er in Eindhoven voor Antoinette Kant, Sander, Henri en Paul. Ook Thomas en Michael Verschoor zwommen persoonlijke records. Zij zijn nog geen masters, maar er waren extra nummers aan het programma toegevoegd. Thomas bleef op de 50m vrije slag voor het eerst binnen de 29 seconden en op de 25m schoolslag waren Thomas en Michael sneller dan ooit.

Programma

In het tweede weekend van december komen de jongere zwemmers weer aan de start van een minioren- en limietwedstrijd en Lars zal deelnemen aan de Nederlandse Junioren Kampioenschappen. Een week later gaan een aantal masters deelnemen aan een masterswedstrijd in Zwijndrecht.