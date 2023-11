Fleur Hartman maakt het verschil voor ACKC tegen medekoploper ADO

REGIO • De korfballers van ACKC uit Almkerk trokken de wedstrijd tegen medekoploper ADO met het kleinst mogelijke verschil over de streep: 13-14.

Coach Dick van Houwelingen heeft duidelijk vertrouwen in de jeugdige spelers van zijn team. Tegen ADO presteerde hij het om een team met een gemiddelde leeftijd van net 19 jaar het veld in te sturen. Vooraf was al duidelijk dat er veel druk op de wedstrijd stond. Zowel ADO als ACKC zijn ploegen die spelen om te winnen en ze maakten er een intensieve wedstrijd van. Conditioneel bleek ACKC het sterkst.

ADO startte fel en schoot vooral in het begin scherp. Twee treffers van verre afstand betekenden 2-0, maar na de vakwisseling was het Thijs de Groot die de stand weer gelijk trok. In het eerste deel nam de thuisploeg het voortouw en waren Thijs de Groot en de gelegenheidsaanvoerder Sabine Meerman die de Almkerkse ploeg in de race hielden. Maar bij ACKC was er geen enkele speler die verzaakte en scoorden ze allemaal voldoende.

Uitblinkers

De topper van de dag was deze keer Fleur Hartman. De revelatie van dit zaalseizoen beschikt naast een sterke rebound ook over een zuiver schot, wat deze wedstrijd resulteerde in maar liefst vijf treffers. Maar in haar kielzog leverde Maartje Verschoor ook een topprestatie. Ze ontpopte zich als de stofzuiger in het vak en wist vele afvallende ballen voor zich op te eisen. De broers Sven en Emiel van der Ham waren deze week scorend minder nadrukkelijk aanwezig, maar verdedigend wisten ze hun tegenstanders aan banden te leggen.

Op voorsprong

In de rust gaf coach Van Houwelingen aan om verdedigend de nodige druk te blijven uitoefenen en dat had effect. Het zuivere schot van ADO was er niet meer en de schoten van verre afstand vielen naast de korf. Na een 10-8 ruststand wist de BakerTilly-formatie de score om te buigen naar een 11-13 voorsprong. Daarna stokte de score ook aan ACKC’s zijde, hoewel er meer dan voldoende kansen waren om de wedstrijd definitief in het slot te gooien.

Met nog enkele minuten te gaan werd het 11-13, 12-13 en even later 13-14. In de laatste minuut kreeg het moegestreden ADO nog een strafworp toegekend. Onder de maximale druk moest er gescoord worden om nog een punt over te houden aan de clash. De stip werd gemist en ACKC mocht als winnaar van het veld stappen.

Teamprestatie

Coach Van Houwelingen was achteraf vooral tevreden over de geleverde teamprestatie. “Niemand verzaakte”, aldus de winnende coach. “We hebben de wedstrijd gewonnen door verdedigend veel druk te geven en in het verloop van de tweede helft conditioneel het verschil te maken”, analyseerde hij tevreden.