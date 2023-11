Waterpoloërs ZVDO’74 gaan strijdend ten onder tegen De Schelde

di 28 nov. 2023, 14:10

REGIO • De waterpoloërs van ZVDO’74 uit Andel verloren zaterdag in Terneuzen het duel met De Schelde. De wedstrijd eindigde in 9-7.

De heren van ZVDO’74 moesten het zonder coach Hans Bak doen, Lou Goedel zou hem vervangen. Het eerste balbezit was voor ZVDO’74, maar dit bezit van de bal gaf geen bezetting in de aanval. Snel werd de bal gekaatst en het eerste doelpunt was voor De Schelde. De scheidsrechters floten scherp en drie keer achter elkaar moesten spelers voor 20 seconden straftijd naar de kant van de gastploeg.

Jeugdkeeper Róman Duijzer en de verdediging hielden het doel echter schoon. Een aanval van De Schelde resulteerde hierna wel in een tweede doelpunt. ZVDO’74 werd flink uitverdedigd en kwam moeizaam tot fatsoenlijke aanvallen.

ZVDO’74 doet iets terug

De tweede periode werd de score 3-0. Mathé van Noorloos kon als eerste voor ZVDO’74 de bal tussen de palen schieten. De Schelde bleef verrassen en aanvallen, maar tot een uitbreiding van de score kwam het niet.

Na een ferme aanvallende actie kon Jelle Sterkenburg door de verdediging ploegen om de 3-2 te maken. Nadat de ploegen van kant gewisseld waren ging de derde periode van start.

Spannend vervolg

De handige middenvoor van De Schelde stapte snel om de bal te ontvangen en maakte binnen een minuut de 4-2. Emiel Goedel die net zo handig is benutte zijn kwaliteiten en maakte de 4-3 en niet lang daarna de gelijkmaker.

De thuisploeg ging met volle moed en onder aanmoediging van een volle tribune verder met de strijd. Ze kwamen tot 6-4. Maar het fanatisme werd overmoed en ZVDO’74 kreeg een strafworp toegewezen door een overtreding van De Schelde. Jan-Willem Vaneker raakte het net met de bal en zette de stand op 6-5.

Gelijkmaker

Een speler van de thuisploeg moest voor 20 seconden naar de kant. Echter stonden er nog maar vier seconden speeltijd op de klok. Dit betekende dat de vierde periode met een man-meersituatie zou beginnen, mits ZVDO’74 als eerste de bal zou hebben.

Deze luxe werd benut door de snelle spelers van de gastploeg en allen snelden ze naar het doel van de tegenstander. Mathé van Noorloos maakte zijn tweede doelpunt en zette de stand op 6-6.

Doelman weert zich kranig

Doelman Róman Duijzer liet niet gemakkelijk over zich heen lopen. De grote mannen en de harde schoten van De Schelde kregen hem niet gek. Vele ballen werden geweerd.

Ondertussen werden onderlinge frustraties tussen de tegenstanders in het water hardhandig bevochten. De felheid werd heviger en De Schelde kon twee keer scoren. Emiel Goedel schoot nog de 9-7 binnen voor ZVDO’74, maar hierna werd er niet meer gescoord. Hierdoor bleven de punten in Terneuzen.