ACKC doet aan klantenbinding met klinkende overwinning op Good Luck

di 21 nov. 2023, 12:04

Sport 90 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALMKERK • Met een overtuigende 27-10 overwinning heeft ACKC de ambities van Good Luck in de kiem gesmoord. De Almkerkers speelden met frisheid en verzorgdheid en overtroffen hun directe tegenstander op alle posities.

Coach Van Houwelingen begon de wedstrijd met Emiel van der Ham op de bank en moest opnieuw Amber de Ruiter missen vanwege een kuitblessure, nu al voor de tweede opeenvolgende week.

Good Luck was voorafgaand aan de wedstrijd een onbekende voor ACKC. Er was weinig informatie over het team uit Middelharnis, dus vertrouwen op de eigen kracht was de strategie. Het verschil in kwaliteit tussen de twee teams bleek al snel duidelijk.

Balans hersteld

Hoewel Good Luck de score opende, herstelde de BakerTilly-formatie snel de balans. Fleur Hartman rondde eerst een lange aanval van afstand af, gevolgd door Sabine Meerman die eerst via een vrije bal en vervolgens van dichtbij scoorde. De voorsprong werd vastgehouden en niet meer uit handen gegeven.

Thijs de Groot, overgekomen van Vriendenschaar, lijkt steeds meer zijn plek te vinden binnen het team van Almkerk. Met zeven treffers werd hij deze keer de topscorer.

Sven van der Ham oogstte applaus met een prachtige jumpshot vanaf de zijkant van de korf. Het team functioneerde uitstekend en vond steeds de vrije speler. Good Luck kon de snelle Almkerkers op geen enkel moment bijbenen.

Verkeerde ruststand

Scheidsrechter Vlot uit Sliedrecht ondervond weinig problemen vanwege het grote verschil in niveau, behalve dat hij halverwege de tel kwijt was. Vlot noteerde een ruststand van 17-5, terwijl het toch echt 16-6 was. Desondanks bleef ACKC ook in de tweede helft doelpunten maken.

“Ondanks het grote verschil bleven we als team goed spelen, zochten we constant de beste kansen voor elkaar en werden we ondersteund door een sterke rebound. Dat is bewonderenswaardig”, aldus een stralende coach.

Stef Mommers was ook tevreden: “Je ziet dat we vanuit verschillende spelers kunnen scoren, dat maakt ons voor iedereen een lastige tegenstander.”

Programma

Komende zaterdag staat de topper op het programma. Om 20.15 uur speelt ACKC in ’s Gravendeel tegen medekoploper ADO, die ook beide voorgaande wedstrijden hebben gewonnen. Dit wordt naar verwachting de eerste echte test voor ACKC.